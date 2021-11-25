Большой список: 455 блогеров из Центральной Азии

В Центральной Азии больше блогеров, чем вы могли бы себе представить. Вот небольшая их часть, всего 455 человек, которые ведут свои блоги в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Дана Башибаева, @mammolog_kz





Маммолог, онколог. Помогает молодым кормящим мамам питаться правильно и следить за здоровьем беременных. Каждый вечер публикует посты, где затрагиваются самые нужные темы женщин, не на медицинском сленге.





Дина Цай, @tsaydina





Дина Цай — блогер, психолог, художник и дизайнер. Рассказывает о жизни, выкладывает фотографии из поездок и со съемок с разными луками.





Рамина Таипова, @taipovaaramina





Рамина Таипова — популярная модель, блогер и мама. Ведет активную жизнь, показывает, как проводит время с детьми, подругами, посещает ивенты. Всегда одевается ярко и стильно.





Жанель Бектемисова, @lifelearning





Жанель Бектемисова — мама пятерых детей и автор самых залипательных Stories. На ее странице можно найти видео с рецептами различных блюд, посты об уходе за собой, много веселых видео и фотографий с семьей.





Карина Оксукпаева, @oksukpaevak





Карина начинала свой путь блогера еще в студенчестве вместе с командой Yuframe. Сейчас она, мама двоих мальчиков, ведет личный блог, имеет несколько бизнесов и запустила курс: «Топим Жир».





Гульмира Абдрашева, @gulmira001





Гульмира Абдрашева — основательница волонтерского движения: «Клуб добряков». В своих постах Гульмира поднимает важные темы и на своем примере показывает, как просто быть настоящим добряком.





Алия Ошакбаева, @aliya_oshakbayev





Алия — автор книги «Не кушай! Ешь. Другие правила этикета» и основательница бренда @iris_couture_chic. На ее странице много полезных видео: куда ставить сумочку в ресторане, как правильно держать бокал, как сервировать стол и много других полезностей.





Эльдана Сатыбалдиева, @eldana_foureyes





Эльдана родом из Бишкека, училась в Малайзии. Одна из самых популярных блогеров из Кыргызстана. Получила популярность, снимая короткие видео в Instagram, также ведет канал на YouTube.





Николай Гладков, @gladkov_nikolai





Николай — блогер, путешественник, амбассадор GoPro и профессиональный фотограф. Он снимает видео и фотографии пейзажей Кыргызстана в высоком качестве, что способствует эффекту полного погружения и переносит в эту живописную страну.





Шахзода, @mama.doda





Молодая жизнерадостная девушка — мама трех девочек: Ясмин, Марьям и Леян. На странице, которую активно ведет, рассказывает о жизни современной мамы, снимает смешные видео, провела «срочное совещание кудрявых» и пишет о привычках для счастья и гармонии в семье.





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