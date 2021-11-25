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Большой список: 455 блогеров из Центральной Азии
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Не просто блогеры

Вчера в 18:30

Большой список: 455 блогеров из Центральной Азии

В Центральной Азии больше блогеров, чем вы могли бы себе представить. Вот небольшая их часть, всего 455 человек, которые ведут свои блоги в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Дана Башибаева, @mammolog_kz

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Маммолог, онколог. Помогает молодым кормящим мамам питаться правильно и следить за здоровьем беременных. Каждый вечер публикует посты, где затрагиваются самые нужные темы женщин, не на медицинском сленге.


Дина Цай, @tsaydina

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Дина Цай — блогер, психолог, художник и дизайнер. Рассказывает о жизни, выкладывает фотографии из поездок и со съемок с разными луками.


Рамина Таипова, @taipovaaramina

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Рамина Таипова — популярная модель, блогер и мама. Ведет активную жизнь, показывает, как проводит время с детьми, подругами, посещает ивенты. Всегда одевается ярко и стильно.


Жанель Бектемисова, @lifelearning

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Жанель Бектемисова — мама пятерых детей и автор самых залипательных Stories. На ее странице можно найти видео с рецептами различных блюд, посты об уходе за собой, много веселых видео и фотографий с семьей.


Карина Оксукпаева, @oksukpaevak

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Карина начинала свой путь блогера еще в студенчестве вместе с командой Yuframe. Сейчас она, мама двоих мальчиков, ведет личный блог, имеет несколько бизнесов и запустила курс: «Топим Жир».


Гульмира Абдрашева, @gulmira001

photo_2021-11-24_17-55-37.jpg

Гульмира Абдрашева — основательница волонтерского движения: «Клуб добряков». В своих постах Гульмира поднимает важные темы и на своем примере показывает, как просто быть настоящим добряком.


Алия Ошакбаева, @aliya_oshakbayev

photo_2021-11-24_17-55-42.jpg

Алия — автор книги «Не кушай! Ешь. Другие правила этикета» и основательница бренда @iris_couture_chic. На ее странице много полезных видео: куда ставить сумочку в ресторане, как правильно держать бокал, как сервировать стол и много других полезностей.


Эльдана Сатыбалдиева, @eldana_foureyes

photo_2021-11-24_17-55-47.jpg

Эльдана родом из Бишкека, училась в Малайзии. Одна из самых популярных блогеров из Кыргызстана. Получила популярность, снимая короткие видео в Instagram, также ведет канал на YouTube.


Николай Гладков, @gladkov_nikolai

photo_2021-11-24_17-55-51.jpg

Николай — блогер, путешественник, амбассадор GoPro и профессиональный фотограф. Он снимает видео и фотографии пейзажей Кыргызстана в высоком качестве, что способствует эффекту полного погружения и переносит в эту живописную страну.


Шахзода, @mama.doda

photo_2021-11-24_17-56-03.jpg

Молодая жизнерадостная девушка — мама трех девочек: Ясмин, Марьям и Леян. На странице, которую активно ведет, рассказывает о жизни современной мамы, снимает смешные видео, провела «срочное совещание кудрявых» и пишет о привычках для счастья и гармонии в семье.


Скачать полный список «455 блогеров из Центральной Азии» можно по ссылке.

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