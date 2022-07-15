Большой список: 44 YouTube-блога из Центральной Азии

DINARA SATZHAN111 000 подписчиков
Тематика канала: интервью
Kana Beisekeyev227 000 подписчиков
Тематика канала: подкасты, документальное кино
ULUGBEK SHARIPOV42 400 подписчиков
Тематика канала: интервью, бизнес
Kiing Sarah330 000 подписчиков
Тематика канала: lifestyle
Fancy smth1 220 000 подписчиков
Тематика канала: DIY
Regina Kim5150 подписчиков
Тематика канала: lifestyle
KYRGYZSTAN ONLINE129 000 подписчиков
Тематика канала: интервью, обзоры
Oybek Kosimov uz441 000 подписчиков
Тематика канала: бизнес
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