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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Большой список: 44 YouTube-блога из Центральной Азии
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Не просто блогеры

13.07.2022

Большой список: 44 YouTube-блога из Центральной Азии

Где искать качественные YouTube-каналы из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана? Мы уже сделали это за вас, просто заходите и скачивайте презентацию по ссылке.



DINARA SATZHAN

111 000 подписчиков
Тематика канала: интервью




Kana Beisekeyev

227 000 подписчиков
Тематика канала: подкасты, документальное кино




ULUGBEK SHARIPOV

42 400 подписчиков
Тематика канала: интервью, бизнес




Kiing Sarah

330 000 подписчиков
Тематика канала: lifestyle




Fancy smth

1 220 000 подписчиков
Тематика канала: DIY




Regina Kim

5150 подписчиков
Тематика канала: lifestyle




KYRGYZSTAN ONLINE

129 000 подписчиков
Тематика канала: интервью, обзоры




Oybek Kosimov uz

441 000 подписчиков
Тематика канала: бизнес




Скачать полный список «44 YouTube-блога из Центральной Азии» можно по ссылке.

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#youtube #блогеры #центральнаяазия #инфлюенсеры
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.