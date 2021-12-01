Большой список: 200 микроблогеров из Центральной Азии

А вот и новый большой список блогеров из Центральной Азии. На этот раз мы собрали для вас микроблогеров. Скачивайте.

Назым Жангазинова, @nazym_pr





Назым Жангазинова — специалист по связям с общественностью и с опытом работы в британско-японском коммуникационном холдинге Dentsu Aegis. Она сертифицированный эксперт CPD, имеет опыт работы больше семи лет и успешные реализованные PR-кампании в различных отраслях.





Алима Болатбек, @alimabolatbek

Начала вести блог три года назад, когда была в декрете. Время от времени снимала что-то, выкладывала видео на YouTube. Все изменилось примерно 2 года назад, когда на канале стало больше 10 000 подписчиков.





Аскар Байтасов, @askar_baitassov





Аскар — предприниматель, управляющий директор ресторанной сети abr. В его Instagram можно найти много фотографий с изображением еды, от пиццы до ресторанных блюд. Бизнесмен часто находится в путешествиях и деловых поездках, которыми делится с подписчиками.





Алимир Толеген, @alimir_angiosurgeon





Алимир — ангиохирург, лифолог, флеболог и ординатор. Врач профессионально ведет блог и знакомит читателей с различными заболеваниями и их причинами. За его аккаунтом следят около 7000 подписчиков.





Анита Акишева @anittos





Анита — редактор, стратегический дизайнер, ранее была главным редактором Buro 24/7 Kazakhstan. Анита в социальной сети открыта к аудитории и активно делится опытом. Также проводит онлайн-курсы по креативности и дизайн-мышлению. В Instagram у нее 16 300 читателей.





Саятжан Мадиев, @mad.saya





Блогер из Алматы Саятжан Мадиев стал самым стильным мужчиной в мире по версии голландского издания MNSWR Magazine 2018. Саятжан сотрудничает с брендами Sartoria Rubinacci, Polo Ralph Lauren, Dior и Tom Ford.





Алимбек Улан, @alimbek_ulan





Блог, получивший премию «Лучший аккаунт по туризму Казахстана 2018» . Называет себя главным туристом своей страны: активно выезжает в горы, путешествует по Казахстану, показывая красоту природы.





Тынчтык Мухамбетов @tynchtykmr





На странице Тынчтыка вы увидите потрясающие видеоролики о природе Кыргызстана.





Скачать полный список «200 микроблогеров из Центральной Азии» можно по ссылке.