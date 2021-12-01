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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Большой список: 200 микроблогеров из Центральной Азии
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01.12.2020

Большой список: 200 микроблогеров из Центральной Азии

А вот и новый большой список блогеров из Центральной Азии. На этот раз мы собрали для вас микроблогеров. Скачивайте.

Назым Жангазинова, @nazym_pr

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Назым Жангазинова — специалист по связям с общественностью и с опытом работы в британско-японском коммуникационном холдинге Dentsu Aegis. Она сертифицированный эксперт CPD, имеет опыт работы больше семи лет и успешные реализованные PR-кампании в различных отраслях.


Алима Болатбек, @alimabolatbek

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Начала вести блог три года назад, когда была в декрете. Время от времени снимала что-то, выкладывала видео на YouTube. Все изменилось примерно 2 года назад, когда на канале стало больше 10 000 подписчиков.


Аскар Байтасов, @askar_baitassov

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Аскар — предприниматель, управляющий директор ресторанной сети abr. В его Instagram можно найти много фотографий с изображением еды, от пиццы до ресторанных блюд. Бизнесмен часто находится в путешествиях и деловых поездках, которыми делится с подписчиками.


Алимир Толеген, @alimir_angiosurgeon

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Алимир — ангиохирург, лифолог, флеболог и ординатор. Врач профессионально ведет блог и знакомит читателей с различными заболеваниями и их причинами. За его аккаунтом следят около 7000 подписчиков.


Анита Акишева @anittos

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Анита — редактор, стратегический дизайнер, ранее была главным редактором Buro 24/7 Kazakhstan. Анита в социальной сети открыта к аудитории и активно делится опытом. Также проводит онлайн-курсы по креативности и дизайн-мышлению. В Instagram у нее 16 300 читателей.



Саятжан Мадиев, @mad.saya

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Блогер из Алматы Саятжан Мадиев стал самым стильным мужчиной в мире по версии голландского издания MNSWR Magazine 2018. Саятжан сотрудничает с брендами Sartoria Rubinacci, Polo Ralph Lauren, Dior и Tom Ford.


Алимбек Улан, @alimbek_ulan

photo_2021-12-01_12-35-54.jpg

Блог, получивший премию «Лучший аккаунт по туризму Казахстана 2018» . Называет себя главным туристом своей страны: активно выезжает в горы, путешествует по Казахстану, показывая красоту природы.


Тынчтык Мухамбетов @tynchtykmr

photo_2021-12-01_12-35-52.jpg

На странице Тынчтыка вы увидите потрясающие видеоролики о природе Кыргызстана.


Скачать полный список «200 микроблогеров из Центральной Азии» можно по ссылке.


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