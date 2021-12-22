Большой список: 100 блогеров из Узбекистана

Еще один большой список блогеров, как новогодний подарок для вас, теперь из Узбекистана. Скачивайте по ссылке ниже.



Шахзода Атакулова, @mama.doda





Успешная и прогрессивная мама троих детей — Шахзода, служит мотивацией и советником для своих подписчиков.





Насиба Нигманова, @nasibash





В нынешних реалиях данный блог будет находкой для каждой мамы. Насиба — врач общей практики и педиатр.





Мабрука Байдадаева, @mabruka_





Мабрука — мама двух прелестных девочек: Михримах и Мариям, о которых она пишет у себя в блоге.





Юлдуз Мавлянова, @yulduz_mav





Юлдуз — основательница двух брендов, успешная бизнес-леди, мотиватор и мама двух сыновей. Insta-мама, чей блог обязательно нужно посетить.





Анора Ильясова, @anora_ilyosova





Анора — многодетная мать, которая сейчас живет в Орландо, США. Но она популярна среди узбекистанской аудитории.





Ширин Сабитова, @shirinsabitova





Ширин растит и воспитывает сына и дочку. Ее страница понравится тем, кто любит простой стиль изложения и мотивационные цитаты.





Шароф Эгамбердиев, @sharof_egamberdiev





Блог Шарофа состоит из заметок о походах в горы, погружениях в пещеры, о дальних путешествиях и поиске неизведанных мест.





Юсупов Музафар, @yusupovmuzaffar





Талантливый фотограф и путешественник, показывает на своей странице другой Узбекистан и мотивирует путешествовать.





Фейруз, @ruztamo





Парень из Узбекистана занимается профессиональной съемкой пейзажей и ландшафтов. Он покажет вам свою жизнь и красоты своей страны в качестве HD.





Скачать полный список «100 блогеров из Узбекистана» можно по ссылке.