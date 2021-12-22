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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Большой список: 100 блогеров из Узбекистана
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Не просто блогеры

Сегодня в 15:50

Большой список: 100 блогеров из Узбекистана

Еще один большой список блогеров, как новогодний подарок для вас, теперь из Узбекистана. Скачивайте по ссылке ниже.

Шахзода Атакулова, @mama.doda

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Успешная и прогрессивная мама троих детей — Шахзода, служит мотивацией и советником для своих подписчиков.


Насиба Нигманова, @nasibash

photo_2021-12-22_14-34-58.jpg

В нынешних реалиях данный блог будет находкой для каждой мамы. Насиба — врач общей практики и педиатр.


Мабрука Байдадаева, @mabruka_

photo_2021-12-22_14-35-01.jpg

Мабрука — мама двух прелестных девочек: Михримах и Мариям, о которых она пишет у себя в блоге.


Юлдуз Мавлянова, @yulduz_mav

photo_2021-12-22_14-35-04.jpg

Юлдуз — основательница двух брендов, успешная бизнес-леди, мотиватор и мама двух сыновей. Insta-мама, чей блог обязательно нужно посетить.


Анора Ильясова, @anora_ilyosova

photo_2021-12-22_14-35-07.jpg

Анора — многодетная мать, которая сейчас живет в Орландо, США. Но она популярна среди узбекистанской аудитории.


Ширин Сабитова, @shirinsabitova

photo_2021-12-22_14-35-09.jpg

Ширин растит и воспитывает сына и дочку. Ее страница понравится тем, кто любит простой стиль изложения и мотивационные цитаты.


Шароф Эгамбердиев, @sharof_egamberdiev

photo_2021-12-22_14-35-10.jpg

Блог Шарофа состоит из заметок о походах в горы, погружениях в пещеры, о дальних путешествиях и поиске неизведанных мест.


Юсупов Музафар, @yusupovmuzaffar

photo_2021-12-22_14-35-15.jpg

Талантливый фотограф и путешественник, показывает на своей странице другой Узбекистан и мотивирует путешествовать.


Фейруз, @ruztamo

photo_2021-12-22_14-35-17.jpg

Парень из Узбекистана занимается профессиональной съемкой пейзажей и ландшафтов. Он покажет вам свою жизнь и красоты своей страны в качестве HD.


Скачать полный список «100 блогеров из Узбекистана» можно по ссылке.

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