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Боксер Камшыбек Кункабаев вышел в 1/4 финала Олимпиады-2020
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Сегодня в 10:19

Боксер Камшыбек Кункабаев вышел в 1/4 финала Олимпиады-2020

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев стартовал с победы на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В 1/8 финала в весовой категории свыше 91 килограмма Кункабаев победил единогласным решением судей Есри Мостафу Резка из Египта.

Источник: tengrinews.kz

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