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Boiler Room впервые проведет вечеринку в Узбекистане
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Новости

Сегодня в 12:02

Boiler Room впервые проведет вечеринку в Узбекистане

Boiler Room — это серия закрытых вечеринок преимущественно электронной музыки, на которые можно попасть только по приглашению. На них в прямом эфире записывают выступления лучших мировых и локальных музыкантов. На вечеринках выступали Thom Yorke, Carl Cox, Erykah Badu, Jamie xx, Nina Kraviz и много других популярных электронных артистов.

Boiler Room уже побывал в 50 странах и впервые едет в Узбекистан.

Первое мероприятие пройдет 19 марта с 17:00 до 23:00 в «Институте Солнца» в Ташкентской области, на фоне массивного параболического солнечного отражателя. В этот день выступят местные электронные музыканты Sabinē, Kebato, Mary Breslavets, Josef Tumari и Xyarim.

Источник: afisha.uz

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