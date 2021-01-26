Boeing начнет выпускать самолеты на биотопливе к 2030 году

Аэрокосмическая корпорация Boeing начнет к 2030 году выпускать самолеты, которые будут работать полностью на биотопливе.

В пресс-службе авиапроизводителя сообщили, что уже проводились пробные полеты техники на биотопливе. Однако в реальной летной практике самолеты пока могут функционировать только на смеси реактивного топлива и экологичного в пропорции 50/50.

По словам главы отделения коммерческих самолетов Boeing Стэна Дила, корпорация сейчас работает с регулирующими органами, производящими двигатели компании, и другими партнерами, заинтересованными во внедрении нового типа авиалайнеров.

Биотопливо для авиации может быть произведено из различного сырья, в том числе из несъедобных растений, сельскохозяйственных и лесных отходов, не подлежащих вторичной переработке бытовых отходов и промышленных выбросов газов, отмечают в Boeing.

Источник: daily.afisha.ru