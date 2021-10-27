Blue Origin Джеффа Безоса построит космическую станцию

Blue Origin и Sierra Space планируют совместно построить космическую станцию «Орбитальный риф».

Ожидается, что ее начнут использовать во второй половине 2020-х годов. Это будет туристическая и исследовательская станция. Она предоставит логистические услуги, возможность пользоваться оборудованием, а также помощь экипажа.

По словам компании, это первая коммерческая станция на низкой орбите.

«Орбитальный риф» обеспечит необходимую инфраструктуру для роста экономической деятельности и открытия новых рынков в космосе. Многоразовый космический транспорт и умный дизайн при продвинутой автоматизации и логистике позволят минимизировать затраты и сложность как для традиционных космических операторов, так и для вновь прибывших, позволяя самому широкому кругу пользователей достигать своих целей.

Источник: incrussia.ru