Блог IT-специалиста «Казахтелекома» отмечен ведущими компаниями мира

Американская компания Nutanix и швейцарский разработчик программного обеспечения Veeam Software включили сотрудника Дирекции информационных систем АО «Казахтелеком» Михаила Киселева в число лучших IT-специалистов, занимающихся популяризацией информационных технологий в интернет-пространстве.

Эти компании — крупные игроки на рынке IT-решений и ежегодно проводят конкурс среди специалистов отрасли, пишущих в своих блогах о новинках отрасли. Михаил Киселев, который около 14 лет работает в структуре крупнейшего казахстанского телеком-оператора, стал первым казахстанским айтишником, чью деятельность эти компании отметили включением в список лучших IT-блогеров мира.

Источник: tengrinews.kz