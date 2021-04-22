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BlaBlaCar привлек 115 млн $ от основателей Avito и других инвесторов
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Сегодня в 11:25

BlaBlaCar привлек 115 млн $ от основателей Avito и других инвесторов

Французский сервис для поиска попутчиков и покупки автобусных билетов BlaBlaCar привлек 115 млн $ при оценке в 2 млрд $. В раунде участвовали фонды VNV Global, FMZ Ventures, а также инвест-компания Otiva J/F AB основателей Avito Йонаса Нордландера и Филипа Энгельберта.

Сооснователь и глава BlaBlaCar Николас Брюссон рассказал, что в России привлеченные деньги пойдут на развитие автобусного направления. Компания начала продавать билеты на автобусы после того, как купила российского агрегатора автобусных билетов Busfor в 2019 году. По словам Брюссона, BlaBlaCar охватывает около 60% участников рынка междугородных автобусных перевозок в России.

Также компания планирует продолжать распространять платное бронирование поездок на все большее число маршрутов. В России такой механизм ввели в декабре 2020 года: пользователь должен оплатить доступ к поиску попутчиков, который действует 24 часа. Если поездка не найдена или водитель ее отменил, BlaBlaCar вернет деньги.

Руководитель кластера Sharing Economy Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Антон Губницын сказал «Коммерсанту», что полученные деньги BlaBlaCar направит в первую очередь на европейский рынок. По мнению эксперта, компания планирует построить транспортный маркетплейс, добавив разные виды наземного транспорта, включая электрички или электросамокаты.

Источник: incrussia.ru

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