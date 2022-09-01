Бизнес-кейс. Канат Кожахметов об особенностях создания бизнеса в образовательной сфере

Познакомились с основателем частной школы Skillset и узнали о том, к чему нужно быть готовым, если открываете бизнес в сфере образования.









Как все началось





Я получил образование в IT-сфере. Окончил магистратуру и докторантуру в КБТУ. Последние 17 лет работаю в образовании.

Долгое время я преподавал в университетах. Был профессором в таких топовых вузах, как КБТУ, МУИТ, SDU. Работал ректором в университете Нархоз, SDU. Открывал Astana IT University.

В определенный момент понял, что проблем в школьном образовании больше, чем в высшем. Среднее образование в нашей стране нуждается в серьезной трансформации. К тому же в Казахстане не так много хороших школ, где дают качественное, доступное образование.

В прошлом году мы открыли первую школу. Это частная школа для начальных классов, которая называется Milestone. В этом году мы открыли школу цифровых технологий Skillset для учащихся с 5 по 11 классы.

Как открыть частную школу





Открыть частную школу нелегко. Среднее образование — это не самый рентабельный бизнес. Если делать упор на качество, не экономить на важных аспектах, сложно заработать большие деньги. Но все зависит от ценностей команды. В нашем случае основная часть дохода реинвестируется в учителей, инфраструктуру и другие дополнительные возможности для учеников. Нам удалось найти партнеров, которые тоже неравнодушны к проблеме образования. Они понимают ценность нашей работы и стали инвесторами проекта.

Нам удалось найти партнеров, которые тоже неравнодушны к проблеме образования







При создании школы мы опирались на системные проблемы, которые видим в среднем образовании. Сформировали такую концепцию образовательного учреждения, которая бы решала насущные вопросы.

Одна из главных особенностей: помимо учителей и административного персонала, у нас есть большой штат кураторов. Это люди, которые отвечают за внеклассную деятельность учащихся.

О школе





В школе Skillset может обучаться порядка 800 детей.





Вся работа педагогического состава направлена на то, чтобы ребенок нашел себя и свое призвание. Большая проблема среднего образования в том, что здесь мало внимания уделяют профориентации. Но я из своего опыта знаю, что далеко не все выпускники осознанно подходят к выбору профессии. Более 60% абитуриентов приходят к этому поздно, не понимают, как найти себя, какие тренды есть в образовании. В итоге неверно расставляют приоритеты, делают неправильный выбор и приходят в высшее учебное заведение совершенно не подготовленными. А университет должен работать с теми, кто осознанно пришел получить образование в конкретной сфере.

Наша школа решает эту проблему. Мы проводим профориентацию с седьмого класса. Сотрудничаем с представителями IT-индустрии и погружаем детей в мир технологий. Тогда у учеников есть возможность выбрать актуальную профессию максимально осознанно. Успешный выпускник школы сможет сразу получить оффер от IT-компании, потому что будет уже на протяжении пяти лет изучать IT.

Рекомендации





Важно помнить, что образование — это социально-ориентированный бизнес. Здесь важно играть в долгую. Вкладываться в человеческий капитал, систему менеджмента, дополнительную инфраструктуру. Возвратность в таком деле будет намного дольше, чем в других направлениях бизнеса.

Образование — это социально-ориентированный бизнес







В образовании нужно подходить к делу с любовью. Понимать, что ценность не в деньгах, а в том, какой вклад вы вносите в развитие молодого поколения.