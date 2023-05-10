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Бизнес-кейс. Как школьники из Астаны запустили стартап, который получил поддержку от Microsoft и Draper University
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Главный

Сегодня в 12:45

Бизнес-кейс. Как школьники из Астаны запустили стартап, который получил поддержку от Microsoft и Draper University

Познакомились с сооснователем стартапа Whoock и поговорили об участии в акселерационных программах, гранте от Microsoft, планах на развитие.


Арсен Кылышбек, 17 лет, город — Астана, Co-founder and Chief Executive Officer, @arsenkylyshbek

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Как все началось

Я ученик и президент Республиканской физико-математической школы в Астане. С детства играл в видеоигры. Хотел понять, как они устроены и как создать свой проект. Разработкой игр занялся с четвертого класса. А в девятом классе поступил в «Яндекс Лицей», где два года изучал промышленную разработку.

Создавал сайты для клиентов с 14 лет. Использовал конструктор Word Press. Тогда начал зарабатывать первые деньги.

Идея создания стартапа пришла после того, как я столкнулся с ограничениями существующих nocode-платформ. Они не позволяют создавать сайты одновременно с хорошим функционалом и стильным дизайном. К тому же сначала нужно научиться работать с ними, что занимает много времени. Мы решили сделать этот процесс проще и быстрее, чтобы разработка стала доступной для всех.

О проекте

Whoock предлагает совершенно новый способ веб-разработки. Всю техническую часть сайта теперь выполняет искусственный интеллект. Он понимает, чего хочет клиент, и создает полноценный сайт за считанные минуты.

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Проект создан для малого и среднего бизнеса, стартапов, предпринимателей, которым нужно создать качественный сайт в короткие сроки. Сегодня у нас 2400 запросов в Waitlist. Выдаем доступ каждому в порядке очереди.

Открытый доступ все еще в разработке. Собственную ИИ-модель мы разрабатываем около пяти месяцев. В команде семь человек. Пять из них — школьники. Также в команде работают PhD-студент Nazarbayev University и выпускник университета KIMEP.

Об участии в программах от Microsoft и Astana Hub

Мы увидели новость об отборе в программу Founders Hub от Microsoft for Startups на Linkedin. Для участия нужна только онлайн-заявка. Но для получения гранта необходимо предоставить определенные данные о стартапе, демо-версию проекта и другую информацию.

Мы выиграли безвозмедный грант на сумму в $550 000. Эти средства можно потратить для оплаты сервисов и подписок разных программ, нужных для улучшения работы проекта. Ресурсов много — это платежные системы, бухгалтерские платформы, Stripe, Azure, OpenAI, GitHub Enterprise, VS Code и другие.

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Мы уже используем свой грант. В основном оплачиваем сервера, на которых размещаем сайты клиентов. Также планируем использовать сервисы для бухгалтерского учета и платежную систему Stripe.

Наш отбор в программу важен. Он дает пример другим проектам на самых ранних стадиях. Их в Казахстане много. В Founders Hub собраны самые полезные ресурсы для запуска стартапа глобально.

Также мы вошли в Топ-80 стартапов Центральной Азии, пройдя отбор на акселератор Hero Training. Его запустил Astana Hub совместно с венчурным фондом из Калифорнии Draper University. Прошли двухнедельную программу. Получили бесценный опыт работы с международными трекерами.

Чтобы попасть в акселератор, мы заполнили заявку, после чего нас пригласили на онлайн-интервью. Трекер из Astana Hub заинтересовался нашим стартапом и даже привлек нескольких пользователей, часть которых — топовые стартапы Казахстана.

О планах

В планах запуск открытой версии, которой сможет воспользоваться любой желающий. Для этого активно привлекаем инвестиции и ведем переговоры с большим количеством фондов и частных инвесторов, чтобы обеспечить выгодный pre-seed раунд.

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#казахстан #стартап #бизнес #microsoft #школьники
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