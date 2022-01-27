Бизнес-кейс. Как предприниматель из Узбекистана вышел на казахстанский рынок

Ахмад Мелибаев, 40 лет, город — Ташкент, совладелец и CEO группы компаний Havoqandpeople, @ahmad.melibaev





Про бизнес

До 2011 года я был наемным менеджером в IT-компании, управлял тремя регионами. Но всегда мечтал о том, чтобы быть независимым, самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность. К тому же мне особо близко гостеприимство.

Поэтому в 2011 году я открыл в родном городе Коканд маленькое заведение. В 2012 году я переехал в Ташкент. И уже через год мы с партнерами основали компанию в столице. Первое заведение открыли в мае 2014 года.

3 бренда

41 заведение

700 сотрудников

Сегодня мы развиваем три бренда: Chopar, Les Ailes и сеть турецких ресторанов. Всего в группе компаний 41 заведение, 21 из них открыто по франшизе. Помимо Ташкента, заведения сети есть еще в пяти городах Узбекистана. А в штате около 700 сотрудников.

Цель — выход на зарубежные рынки

Перед компанией стоит цель — масштабирование. В планах к 2025 году открыть 200 заведений в странах СНГ.

Для расширения мы выбрали два формата.

Первый — классическое партнерство по франшизе.

Второй — когда инвестор вкладывает деньги в заведение, а мы, как управляющая компания руководим его активами.

Основные этапы

1. Выбор рынка





По натуре я путешественник. В поездках всегда нахожу что-то новое для компании, узнаю интересное для развития, рассматриваю рынки, куда бы мы могли зайти.

Мы изучали Россию, Таджикистан, Беларусь, Кыргызстан. До пандемии у нас было много заявок на партнерство из стран СНГ. Но решили начать с Казахстана.

Наши страны — близкие соседи. В последнее время экономические отношения между Казахстаном и Узбекистаном активно развиваются. Мы близки по духу, а для первого опыта важны правильные коммуникации и доверительные отношения. Нужна возможность быстро реагировать на все операционные действия.

Для экспансии в Казахстан мы выбрали второй тип партнерства — через инвестора.





2. Исследование рынка





Еще одним важным этапом стало изучение рынка. Мы стремились понять потребителя, изучить его потребности, отследить тренды. Понять, где мы можем быть лучше коллег, а в чем еще отстаем.

3. Поиск помещения





Поиск локации для аренды неожиданно вызвал сложности. Найти хорошее место было тяжело.

Еще было непросто понять, как вести переговоры с арендаторами, так как мы не до конца понимали рынок и его потребности. Несколько раз переговоры проходили неудачно, и все усилия по заключению контракта проваливались. Мы потеряли несколько хороших локаций.

Теперь мы работаем в двух торговых центрах в Шымкенте.

С момента начала изучения рынка до открытия первого заведения прошло около семи месяцев. В проекте участвовало пять топ-менеджеров со стороны Узбекистана и партнер из Казахстана. Также мы сразу наняли операционного директора в Казахстане. Это один из лучших специалистов, который сегодня курирует не только компанию в Казахстане, но стал операционным директором всей группы Havoqand people.

Результаты

В первые дни было сложно. Люди не знали наш бренд. Но когда подключился маркетинговый отдел, и мы начали работу с блогерами и инфлюенсерами, у клиентов появилось доверие к компании.





В торговом центре MEGA, в Шымкенте, мы в топ-3 по продажам на фуд-корте. Я вижу, что рынок хорошо нас принял. Казахстанцам понравился продукт и сервис. Многие возвращаются с друзьями, семьями, детьми.

Я провожу как можно больше времени в Казахстане, чтобы напрямую работать с гостями, рассказывать о наших продуктах.

Думаю, в Казахстане нас ждет хорошее будущее. Уже сегодня хорошие показатели развития.

Планы

В планах — открыть головной офис в Алматы. После Шымкента будем заходить в южную столицу, Тараз, Туркестан, Нур-Султан и другие регионы.

Также у нас идут переговоры по расширению сети с партнерами из Кыргызстана и Таджикистана. Помимо этого, в 2022 году мы будем развиваться и в Узбекистане.

Планы большие. Будем завоевывать доверие соседей, узбекским гостеприимством и радушием.