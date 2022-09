Бизнес-кейс. Как казахстанским IT-компаниям и стартапам выйти на рынок Узбекистана

За последние несколько лет IT-рынок в Казахстане существенно вырос. Теперь предприниматели расширяют рамки своей деятельности за рубежом. Многие смотрят именно на рынок Узбекистана, где в 2019 году был открыт IT Park — перспективное пространство для развития стартапов.

Четыре года назад в Узбекистане была открыта казахстанская финтех-компания Wooppay. Мы побеседовали с Александром Дорошенко и Александром Маликовым и составили полезную инструкцию по выходу на рынок Узбекистана для всех предпринимателей.





Александр Дорошенко, директор по развитию Wooppay

Александр Маликов, заместитель директора по международному развитию Wooppay

Шаг 1. Подготовка к выходу на рынок





Начинать работу необходимо с проведения анализа и исследования целевой аудитории местного рынка. Далее рекомендуем отправить в Узбекистан одного из представителей компании, чтобы изучить рынок на месте, узнать его нюансы, особенности, юридические тонкости, отработать кейсы и пообщаться с местными игроками.

Шаг 2. Как зарегистрировать компанию





В Узбекистане можно открыть юридическое лицо в нескольких организационно-правовых формах: ООО, Представительство, Акционерная компания, Филиал. Самая распространенная и наиболее оптимальная организационно-правовая форма — Общество с ограниченной ответственностью.





Предварительные этапы до регистрации:

— выдать доверенность уполномоченному представителю Учредителя

— выбрать форму предполагаемого юридического лица

— выбрать название. При резервировании имени вы можете предложить пять вариантов названия предполагаемой компании, и онлайн-система зарезервирует один из них в порядке очередности

— получить ПИНФЛ — Персональный биометрический идентификационный номер для получения государственных услуг

— назначить генерального и финансового директора или бухгалтера. Если руководителем узбекской компании будет назначен нерезидент, он должен получить разрешение на работу в течение трех месяцев после назначения

— заключить предварительное соглашение об офисном помещении

— определить виды экономической деятельности

— выбрать обслуживающий банк и согласовать с ним условия сотрудничества, планы по валютному и наличному обороту.

Процедура регистрации компании







Зарегистрировать компанию можно через Автоматизированную систему государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства двумя способами:

— первый — с помощью онлайн-загрузки документов в Систему. Но для этого необходимо иметь узбекскую ЭЦП

— второй — путем очной подачи документов. Здесь вам потребуется как минимум два визита в офис.

Совет: нанять человека на месте. Так как даже простые процессы могут затянуться из-за незнания нюансов местного регулирования или вследствие технических сложностей.

Шаг 3. Открытие банковского счета





Открыть счет можно в одном из прогрессивных банков Узбекистана, предварительно изучив рейтинги. Популярностью пользуются Kapital Bank, «Ориент Финанс Банк». Можно также воспользоваться услугами Tenge Bank. Это дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана». Если необходимо принимать платежи местных карточных систем UzCard и HUMO, а также международной системы VISA от клиентов, можно подключиться к платежной организации Wooppay.

Шаг 4. Налогообложение





Общий налоговый режим таков:

НДФЛ — 12%

Базовая ставка НДС — 15%

Социальный налог — 12%

Налог на прибыль организации — 15%.

Существуют различные опции для стимулирования развития рынка. В частности, для IT-компаний создаются технологические парки и специальные налоговые режимы. Обязательно ознакомьтесь с их программами.

Шаг 5. IT-хабы и льготы для иностранных предпринимателей





Есть возможность регистрации компании через IT Park. Это перспективное пространство для стартапов, которое было открыто в 2019 году в Ташкенте. Зимой 2022 года IT Park запустил программу релокации компаний и специалистов в сфере технологий.

IT Park предоставляет льготы по части налогообложения для 18 видов деятельности. А это освобождение компании и частично ее партнеров от различных видов налогов, снижение подоходного налога физических лиц по трудовому договору до 7,5%. Однако требуется оплачивать 1% от чистой выручки в IT Park.

Помимо регистрации, IT Park помогает в открытии банковского счета, постановке на учет в налоговых органах, выборе локации офиса и поиске специалистов. Резидентам IT Park можно арендовать офисные и серверные помещения на его территории. Некоторые организации используют локации за пределами парка, при этом оставаясь его резидентом, что не запрещено Регламентом IT Park.

Шаг 6. Где искать сотрудников





В стране достаточно большой кадровый голод, так как рынок долгое время был закрыт для внешнего бизнеса. Не хватает специалистов высокой квалификации. Такие кадры намного дороже, чем в Казахстане. Многие компании выводят на местный рынок свои решения, работая с командами на аутсорсе. Юристов и бухгалтеров лучше нанимать в Узбекистане, так как специалисты должны быть знакомы с местными законами.

Популярные площадки для поиска кадров:

— rabota.uz

— ishkop.uz

— hh.uz.

Также популярны Telegram-каналы с вакансиями.





В целом коммерческий и предпринимательский климат Узбекистана способствует развитию бизнеса. Открывать свое дело сегодня намного проще, чем несколько лет назад, так как недавно был принят ряд государственных мер по содействию развитию бизнеса, а также взят курс на цифровизацию. Из преимуществ: быстрая скорость реакции законодательных органов на внешние изменения, либерализация бизнеса и снижение налоговой нагрузки.