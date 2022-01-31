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Бизнес и экология. Как бренды отказываются от складов, пластика и мяса
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29.01.2022

Бизнес и экология. Как бренды отказываются от складов, пластика и мяса

IKEA


IKEA.jpg

Бренд IKEA открыл первый «зеленый» магазин в Вене в 2021 году. Он называется IKEA Westbahnhof. Отличие точки в том, что там нет парковки и мебельного склада. На балконах магазина посажены деревья. Более крупные товары курьеры доставляют на электрогрузовиках.


McDonald's


Сеть ресторанов быстрого питания открыла первую точку с нулевым уровнем выбросов СО2. Ресторан расположен в Великобритании, получает питание от возобновляемых источников энергии. Внутреннее оформление сделано из переработанных материалов.


KFC


В январе сеть KFC представила новую растительную новинку под названием Beyond Fried Chicken. Компания начала разработку веганской курицы два года назад. Бренд использует технологию Whole Muscle, чтобы вкус и запах блюда не отличался от настоящей курицы.


Burger King


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Сеть быстрого питания уменьшит количество мяса в меню на 50% уже к 2030 году. Несколько лет Burger King постепенно вводит в филиалах веганские меню. Компания объясняет решение сделать меню наполовину вегетарианским как уменьшение выбросов парникового газа.


Colgate


Бренд выпустил веганскую линейку зубных паст Smile for Good Protection и Smile for Good Whitening. Новый продукт выпускают в перерабатываемых тюбиках и коробках. Пока продаются в Великобритании, но скоро появятся на полках других стран Европы.


Valentino


Модный дом Valentino сделал производство более экологичным. Бренд выпустит в продажу кроссовки из переработанных и экологически чистых материалов. Обувь создают на основе кукурузных волокон и переработанных полиэстера и нейлона. Для упаковок и коробок используют переработанный хлопок и бумагу.


Lenovo

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Компания представила ноутбук из переработанных материалов. Корпус на 75% состоит из переработанного алюминия, адаптер питания — на 90% из использованных материалов. Упаковка техники также экологична — из сахарного тростника и бамбука.


Izzy


Косметический бренд выпустил первую в мире тушь, которая получила сертификат Carbon Neutral. У нее полностью экологически чистый состав — без искусственных красителей, силиконов, парабенов, а еще повторно используемый флакон.


Reebok


Популярный бренд занимается переработкой и использует экологичные материалы в оформлении магазинов. Еще у компании есть линейка Reebok [REE]CYCLED с обувью из использованного полиэстера. А в бутиках московского ТЦ «Павелецкая плаза» будет мебель из переработанного металла и пластика.


«Яндекс.Еда»


Яндекс.Еда.png

Компания отказывается от добавления пластиковых предметов в заказы по умолчанию, чтобы уменьшить расход. Такое правило касается не только ложек и вилок, но и салфеток, зубочисток и специальных палочек.

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