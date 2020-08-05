Бизнес-акселератор John Galt начал поддержку проектов в рамках Раунда B

Бизнес-акселератор John Galt объявляет о начале работы в рамках Раунда B, в котором будет предоставлять бизнес-проектам инвестиции большего размера при поддержке проекта ПРООН «Молодежь за мирное развитие».
В феврале 2020 года бизнес-акселератором было выдано свыше 1 млн. сомов инвестиций 17 проектам, отобранным из 40 участников, презентовавших свои проекты после тренингов в Бишкеке и Оше.
John Galt начал рассмотрение проектов, которые показали наилучшую динамику развития после инвестиций предыдущего раунда. Следующие проекты будут рассмотрены для финансирования в рамках Раунда B в первую очередь:
1. Sary Kyz (ж/м Арча-Бешик, г. Бишкек) — производство пастилы
2. Konok Center Hostel (г. Ош) — предоставление услуг хостела.
Дальнейшие инвестиции в рамках Раунда B будут осуществляться по мере исполнения проектами обязательств по Раунду А.