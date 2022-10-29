«Битрикс24» проводит масштабное бизнес-событие Центральной Азии — CRM CONF 2022

11 ноября пройдет седьмая ежегодная конференция CRM CONF 2022. Это один из крупнейших онлайн-форумов на тему предпринимательства, маркетинга, продаж и HR.
Тема конференции — «Дерзай! Пробуй! Делай!». На мероприятии выступят десять спикеров — эксперты в области продаж, маркетинга, клиентского сервиса.
Вместе с аудиторией они обсудят следующие темы:
— как создавать сильный локальный продукт и продвигать его
— как развивать, направлять и поддерживать людей
— как продавать, когда не хотят покупать
— как бизнес теряет деньги на неправильном маркетинге
— какие ограничения убивают продажи
— почему сейчас особенно важно не только зарабатывать, но и приносить пользу людям.
Своим опытом и реальными кейсами из практики поделятся:
— Александра Жаркова, сооснователь коммуникационного агентства SETTERS
— Алишер Еликбаев, PR-специалист
— Мадина Аман, СЕО маркетплейса «Сентябрь», совладелец проекта Almaty Pop Up Store
— Виктория Торгунакова, генеральный директор Ticketon.kz
— Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов, евангелист «Битрикс24»
— Марина Вострикова, директор по клиентскому сервису «Битрикс24»
— Альберт Тютин, хакер продажи и автор книги «Проактивные продажи»
— Малика Хаким, стратегический маркетолог
— Фарход Норбаев, партнер маркетингового агентства Lokals Central Asia, Узбекистан
— Нурболат Тилеуов, сооснователь бренда детской обуви Vicco.kz
Начало онлайн-трансляции: 11:00 по времени Астаны и Бишкека, 10:00 по времени Ташкента и Душанбе.
Зарегистрироваться можно на сайте: crmconf.kz.
Также для активного нетворкинга участников CRM CONF 2022 был создан Telegram-чат: crmconf2022.