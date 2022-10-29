Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
bitriks24-provodit-masshtabnoe-biznes-sobytie-central-noy-azii-crm-conf-2022
«Битрикс24» проводит масштабное бизнес-событие Центральной Азии — CRM CONF 2022
194
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:27

«Битрикс24» проводит масштабное бизнес-событие Центральной Азии — CRM CONF 2022

11 ноября пройдет седьмая ежегодная конференция CRM CONF 2022. Это один из крупнейших онлайн-форумов на тему предпринимательства, маркетинга, продаж и HR.

Тема конференции — «Дерзай! Пробуй! Делай!». На мероприятии выступят десять спикеров — эксперты в области продаж, маркетинга, клиентского сервиса.

Вместе с аудиторией они обсудят следующие темы:

— как создавать сильный локальный продукт и продвигать его

— как развивать, направлять и поддерживать людей

— как продавать, когда не хотят покупать

— как бизнес теряет деньги на неправильном маркетинге

— какие ограничения убивают продажи

— почему сейчас особенно важно не только зарабатывать, но и приносить пользу людям.

Своим опытом и реальными кейсами из практики поделятся:

— Александра Жаркова, сооснователь коммуникационного агентства SETTERS
— Алишер Еликбаев, PR-специалист

— Мадина Аман, СЕО маркетплейса «Сентябрь», совладелец проекта Almaty Pop Up Store

— Виктория Торгунакова, генеральный директор Ticketon.kz

— Михаил Беляев, руководитель образовательных проектов, евангелист «Битрикс24»

— Марина Вострикова, директор по клиентскому сервису «Битрикс24»

— Альберт Тютин, хакер продажи и автор книги «Проактивные продажи»

— Малика Хаким, стратегический маркетолог

— Фарход Норбаев, партнер маркетингового агентства Lokals Central Asia, Узбекистан

— Нурболат Тилеуов, сооснователь бренда детской обуви Vicco.kz

Начало онлайн-трансляции: 11:00 по времени Астаны и Бишкека, 10:00 по времени Ташкента и Душанбе.

Зарегистрироваться можно на сайте: crmconf.kz.

Также для активного нетворкинга участников CRM CONF 2022 был создан Telegram-чат: crmconf2022.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #бизнес #форум #конференция #битрикс24
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Дмитрий Попко стал победителем серии Челленджер в Испании
644
Определился следующий соперник Шавката Рахмонова в UFC
797
В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
1735
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.