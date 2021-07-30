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Биткоин, криптовалюта и майнинг: 10 книг, которые помогут разобраться в технологии блокчейн
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Сегодня в 11:52

Биткоин, криптовалюта и майнинг: 10 книг, которые помогут разобраться в технологии блокчейн

О блокчейне говорят многие, но далеко не все понимают, как работает эта технология и почему биткоин растет в цене. Мы собрали книги, в которых эта технология описана простым и понятным языком.


Цифровое золото: невероятная история Биткоина, или как идеалисты и бизнесмены изобретают деньги заново, Натаниэл Поппер


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В книге рассказана история о том, как идея, изначально интересная лишь маленькой группке энтузиастов, постепенно привлекла к себе внимание всего мира. История, в которой важную роль играют самые неожиданные персонажи: финский студент, аргентинский миллионер, китайский предприниматель, прокуроры и спецагенты, сенаторы США и руководители крупнейших мировых банков. Книга просто и увлекательно объясняет, как действует новая валюта.


О криптовалюте просто. Биткоин, эфириум, блокчейн, децентрализация, майнинг, ICO & Co, Джулиан Хосп


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Джулиан Хосп, соучредитель компании TenX и один из ведущих мировых экспертов по криптовалютам, просто и доступно объясняет сложные термины и дает четкую инструкцию к действию: как пользоваться криптовалютами, соблюдая правила онлайн-безопасности.


Эпоха криптовалют, Майкл Кейси, Пол Винья


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Обозреватели Wall Street Journal Пол Винья и Майкл Кейси призывают читателей готовиться к новой экономической реальности. Эпоха цифровых валют неминуемо наступит, поэтому авторы решили развенчать все мифы, окружающие биткоин как средство расчета. Книга расскажет, как блокчейн и биткоин встраиваются в мировую экономику и к чему это может привести. Подойдет для тех, кто интересуется криптовалютами и будущим цифровой финансовой системы в XXI веке.


Краткая история денег, или все, что нужно знать о биткоине, Сейфедин Аммус


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Эта книга о цифровой альтернативе традиционным валютам – биткоине. В ней детально описывается новая платежная система, а также рассказывается, как с ее помощью можно разрешить экономические проблемы и какие методы использовались для этого в разные исторические эпохи. Книга будет интересна всем, кто интересуется историей денег и их будущим, в том числе биткоином и его механизмами.


Осваиваем биткоин. Программирование блокчейна, Андреас Антонопулос


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Издание включает подробное введение в биткоин, а также в лежащую в ее основе технологию блокчейна. Приведено описание технических основ биткоина и других валют, описание децентрализованной сети биткоин, пиринговой архитектуры, жизненного цикла транзакций и принципов обеспечения безопасности. Показаны методики разработки блокчейн-приложений с многочисленными примерами кода. Книга будет интересна разработчикам, инженерам, архитекторам программных систем, а также всем, кто хочет глубже узнать о криптовалютах и блокчейн-технологиях.


Эра криптовалюты, Алекс Полански


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Книга простым и понятным языком рассказывает о том, что такое криптовалюта и зачем она нужна, почему биткоин именуют «электронной наличностью» и как различать такие виды деятельности, как майнинг, форжинг или ICO. Автор раскрывает суть криптовалютных операций и описывает навыки, которые можно применять в ежедневной жизни.


Блокчейн: архитектура, криптовалюты, инструменты разработки, смарт-контракты, Имран Башир


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Книга познакомит вас с теоретическими и практическими аспектами технологии блокчейн. Углубленно рассмотрены архитектура блокчейна, децентрализация, симметричное шифрование и шифрование с открытым ключом. Описаны смарт-контракты и различные блокчейн-платформы, в частности Bitcoin, Ethereum, Hyperledger Fabric. Также уделено внимание инструментам разработки и фреймворкам для работы с децентрализованными приложениями.


Как заработать на криптовалютах и блокчейне. Объясняем на пальцах, Андрей Рябых, Светлана Русова


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Книга раскрывает принципы работы криптовалюты и технологии блокчейн и советы по выходу на криптовалютный рынок. Предприниматель Андрей Рябых и преподаватель курса по работе блокчейна Светлана Русова доходчиво и детально объясняют, что такое блокчейн и как он работает, почему растет цена криптовалют и какие факторы на нее влияют, во что стоит сегодня вкладываться, а во что — нет.


Блокчейн от А до Я. Все о технологии десятилетия, Лоран Леру

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Блокчейн — слово, которое у всех на языке, но немногие понимают, что это за технология и в чем ее революционность. Если вы хотите узнать о ней больше, понять ее принципы, разновидности, перспективы развития — эта книга для вас! Для ее чтения и понимания не нужно обладать никакими специальными знаниями — все описано очень просто и внятно.


Блокчейн. Принципы и основы, Александр Цихилов


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Помимо истории возникновения и описания технологии, в книге рассмотрены наиболее популярные проекты, реализованные на блокчейн, уже существующее и потенциальное применение в различных отраслях, а также проблематика взаимоотношений блокчейн-проектов и государств. Наконец, автор подробно разбирает самые востребованные и популярные темы — инвестиции в криптоактивы, связанные с ними риски и перспективы развития блокчейн. Книга адресована широкому кругу читателей и будет интересна как техническим специалистам, так и аудитории, далекой от финансовых и IT-технологий.

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