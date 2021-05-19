Биохакинг: что это такое и как дожить до 180 лет

Что такое биохакинг

Для чего людям «взламывать» свои тела

Технологии биохакинга становятся доступнее. При этом самостоятельное «оздоровление», все больше доходит до крайностей. Продвинутые биохакеры исправляют недостатки в своем организме и считают, что так можно стать «суперчеловеком».

Станем ли мы здоровее, благодаря биохакингу

Другим, любопытно исследовать новые идеи и получать полный контроль над собственным телом, с помощью технологий. Есть и те, кто хочет приостановить процесс старения и «жить вечно». Вы, скорее всего, слышали истории о людях, которые имплантируют себе чипы в руки или ноги, пользуются устройствами, чтобы перенаправлять мозговые импульсы и лучше спать, или кладут сливочное масло в утренний кофе. Это все биохакинг в действии.Он применяет краткосрочное голодание и ест, всего один раз в день, а один день в неделю, соблюдает строгий пост. Краткосрочное голодание помогает регулировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый вес.Другие биохакеры возлагают куда больше надежд на собственные гены. Этот процесс называется нутригеномика или пищевая геномика. Уже существуют компании, занимающиеся подобными разработками. Они обрабатывают образец вашей слюны, оценивают вашу ДНК по определенным маркерам и присылают вам, индивидуально разработанный, план питания.

Биохакинг — это плохо?

Источник:

www.forbes.com

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mc.today

Многие биохакеры верят, что холод помогает быстрее сжигать жир, когда хочешь похудеть. Они применяют ледяные ванны, холодный душ или криотерапию — охлаждение тела азотом.Но биохакинг в формате помощи организму, может быть весьма полезен. Если вы заинтересовались этим направлением, исследуйте его самостоятельно и выбирайте те методы, которые помогут вам достичь цели с минимальным риском и не навредят организму. А лучше посоветуйтесь с врачом. Эксперт по здоровью Шрути Чатурлал Шарма считает, что лучший способ познакомиться с биохакингом — внести небольшие изменения в свой образ жизни, дать телу время приспособиться и посмотреть как вы себя чувствуете.Биохакеры только начали улучшать собственное тело и вряд ли прекратят технологическую гонку в ближайшем будущем. Недавнее исследование McKinsey Global Institute доказало — биохакинг может превратиться в сферу, с доходом в триллионы долларов, в течение следующего десятилетия.