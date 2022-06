Binance объявляет о сотрудничестве с The Weeknd и становится эксклюзивным криптопартнером в рамках мирового тура

Binance — ведущая международная блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютой инфраструктуры, объявляет об официальном спонсорстве тура мировой музыкальной звезды The Weeknd After Hours Til Dawn. Это первый мировой концертный тур, в котором будут использованы технологии Web 3.0 для создания уникального зрительского опыта фанатов.





Вместе с HXOUSE, аналитическим центром и комьюнити-инкубатором для креативных предпринимателей, Binance выпустит эксклюзивную NFT-коллекцию для тура The Weeknd, а также совместную брендированную продукцию. Корешки виртуальных билетов можно использовать для получения доступа к памятным NFT, которые подарят фанатам уникальные впечатления.

В качестве международного посла доброй воли Всемирной продовольственной программы ООН The Weeknd в начале этого года учредил гуманитарный фонд XO Humanitarian Fund. Фонд занимается поддержкой людей, находящихся в чрезвычайных ситуациях в горячих точках голода по всему миру. В честь запуска тура Binance пожертвует два миллиона долларов в гуманитарный фонд XO, который находится под управлением Всемирной продовольственной программы ООН. Кроме того, The Weeknd и Binance создадут специально разработанную коллекцию NFT, и пять процентов от ее продаж также будут пожертвованы в фонд.

Тур The Weeknd After Hours Til Dawn начнется 8 июля 2022 года. Binance.US является официальным спонсором тура The Weeknd в США, а Binance.com — во всех остальных странах тура.