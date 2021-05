Американская певица Билли Айлиш анонсировала мировой тур в поддержку грядущего альбома Happier Than Ever, который выйдет 30 июля 2021 года.На гастроли артистка отправится в сентябре. Об этом она сообщила на своем сайте. В сентябре, октябре, феврале, марте и апреле Айлиш будет выступать в разных штатах США, а также в канадских городах: Монреале, Торонто и Ванкувере. А летом организует концерты в Европе.Шоу запланированы с 3 июня по 2 июля в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Германии, Франции, Бельгии и Швейцарии. Билеты на европейские шоу можно приобрести с 25 мая 2020 года после предзаказа пластинки Happier Than Ever.Источник: daily.afisha.ru