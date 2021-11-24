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Билл Гейтс опубликовал список любимых книг 2021 года
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Сегодня в 10:39

Билл Гейтс опубликовал список любимых книг 2021 года

По традиции, в конце года Билл Гейтс делится пятью любимыми книгами из тех, которые он успел прочитать за последние 12 месяцев. В новой подборке бизнесмен собрал романы Энди Вейера, написавшего «Марсианина», Джеффа Хокинса — автора теории работы мозга на основе модели «память-предсказание», главреда Time Уолтера Айзексона и других современников.

В свою рождественскую подборку Гейтс включил как пару фантастических, так и две научно-популярные книги. А еще в ней можно найти роман, который заставил его «взглянуть в новом свете на одну из самых известных фигур истории».

— «Тысяча мозгов: Новая теория интеллекта», Джефф Хокинс

— «Проект «Да здравствует Мария», Энди Вейер

— «Взломщица кода», Уолтер Айзексон

— «Клара и Солнце», Кадзуо Исигуро

—«Хамнет», Мэгги О`Фаррелл

Источник: daily.afisha.ru

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