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Бибисара Асаубаева стала двукратной чемпионкой мира
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Сегодня в 11:08

Бибисара Асаубаева стала двукратной чемпионкой мира

30 декабря Бибисара Асаубаева стала двукратной чемпионкой мира.

Все решилось в заключительном 17-м туре, где у двух шахматисток были одинаковые шансы на золотые медали мирового первенства.

По 12 баллов набрали китаянка Тан Чжуньи и Бибисара Асаубаева. В «золотой партии» лучшей оказалось казахстанская шахматистка, которая переиграла представительницу Индии Харику Даринавилу. В свою очередь чемпионка мира по рапиду из Китая проиграла другой индийской шахматистке Хампи Конеру. В итоге «золото» у Бибисары Асаубауевой второй год подряд.

Источник: zakon.kz

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