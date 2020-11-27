Американская газета The New York Times опубликовала рейтинг лучших актеров XXI века. Его составили кинокритики издания Манола Даргис и Энтони Скотт.
Для выбора лучших артистов авторы рейтинга не использовали никакую формулу — они, по их же собственному признанию, просто спорили.
Единогласным лидером списка стал Дензел Вашингтон.
Второе место в рейтинге заняла французская актриса Изабель Юппер. Третье место кинокритики отдали трехкратному лауреату «Оскара» Дэниэлу Дей-Льюису.
В топ-10 лучших актеров попали Киану Ривз, Николь Кидман, звезда «Паразитов» Сон Кан Хо, итальянский актер Тони Сервилло, китайская актриса Чжао Тао, Виола Дэвис и Сирша Ронан.
Также в рейтинг вошли Джулианна Мур, Хоакин Феникс, Тильда Суинтон, Оскар Айзек, Майкл Б. Джордан, Ким Мин Хи, Элфри Вудард, Уиллем Дефо, Уэс Стади, Роб Морган, Катрин Денев, Мелисса МакКарти, Махершала Али, Соня Брага и Гаэль Гарсия Берналь.
Источник: daily.afisha.ru