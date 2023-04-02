Бибисара Асаубаева снова стала лидером Гран-при Индии

Двукратная чемпионка мира, казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала четвертую победу на третьем этапе Гран-при в Нью-Дели, что позволило ей вернуться в список лидеров данного турнира.

В шестом раунде Бибисара Асаубаева черными фигурами переиграла известную российскую шахматистку Полину Шувалову. Эта победа стала четвертой для казахстанки на данных соревнованиях. Набрав в свой актив 4 балла, Бибисара догнала лидера турнирной таблицы, китаянку Чжу Цзиньэр, которая пока идет без поражений.

1 апреля Бибисара Асаубаева сыграет с опытной индийской шахматисткой Хампи Конеру, которая является чемпионкой Азии.

Асабауева на этих соревнованиях проиграла только одну партию, она уступила россиянке Александре Горячкиной.

Источник: zakon.kz