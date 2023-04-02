Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
bibisara-asaubaeva-snova-stala-liderom-gran-pri-indii
Бибисара Асаубаева снова стала лидером Гран-при Индии
43
Главный

Сегодня в 11:10

Бибисара Асаубаева снова стала лидером Гран-при Индии

Двукратная чемпионка мира, казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала четвертую победу на третьем этапе Гран-при в Нью-Дели, что позволило ей вернуться в список лидеров данного турнира.

В шестом раунде Бибисара Асаубаева черными фигурами переиграла известную российскую шахматистку Полину Шувалову. Эта победа стала четвертой для казахстанки на данных соревнованиях. Набрав в свой актив 4 балла, Бибисара догнала лидера турнирной таблицы, китаянку Чжу Цзиньэр, которая пока идет без поражений.

1 апреля Бибисара Асаубаева сыграет с опытной индийской шахматисткой Хампи Конеру, которая является чемпионкой Азии.

Асабауева на этих соревнованиях проиграла только одну партию, она уступила россиянке Александре Горячкиной.

Источник: zakon.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #индия #гранпри #шахматы #бибисараасаубаева
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Нарынские компании могут получить до 20 тысяч $ инвестиций от Фонда Ага-Хана
983
DJ-дуэт из Берлина Bombata & The Fox приедет в Астану
1648
В Казахстане создают онлайн-базу прикладного искусства
777
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.