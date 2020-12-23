BI Group совместно с «Beeline Казахстан» диджитализируют жилые комплексы и бизнес-центры

В новую «цифровую эру» вступают строительный холдинг BI Group и компания «Beeline Казахстан» со стартом двустороннего сотрудничества.

Представители компаний BI Innovations, подразделения BI Group, отвечающего за цифровизацию, и «Beeline Казахстан» подписали меморандум о сотрудничестве с целью реализации совместных инновационных проектов. Стороны определили ряд направлений по усовершенствованию ключевых подходов в проектировании, планировании, строительстве и эксплуатации жилых комплексов и бизнес-центров.

Нариман Мукушев, управляющий директор по IT-холдингу BI Group и CEO BI Innovations

Наше партнерство будет развиваться в нескольких сферах. В частности, это анализ больших данных, развитие «умного» дома и контроль управления зданием. Мы планируем проводить единые исследования и по другим аспектам, создавая инновационные продукты. Результатом нашей деятельности станет улучшение качества жизни людей в жилых комплексах, рациональное потребление ресурсов и, как следствие, экономия семейного бюджета. Клиенты рынка коммерческой недвижимости смогут воспользоваться результатом совместных исследований для принятия эффективных решений в своем бизнесе.

В проработке цифровых лабораторий BI Group и Beeline уже находится ряд проектов. Один из них — удаленный сбор информации с единой шины данных общедомового учета, а также интеграция различных приборов учета и защиты, например, от протечек, на этапе проектирования и строительства жилья.





Также реализован пилотный проект по определению рентабельности коммерческой недвижимости. Был проведен анализ активности звонков по направлению кафе, салонов красоты, стоматологий, аптек, больниц в двух районах Нур-Султана. По его результатам даны рекомендации по открытию и развитию бизнеса в новых и действующих коммерческих помещениях.

Рауан Кабдрахимов, коммерческий директор по продажам и клиентскому сервису «Beeline Казахстан»

Наша компания уже давно больше, чем просто сотовый оператор. Мы предоставляем удобные услуги по «умным» решениям и диджитализации для бизнеса. Инновационные проекты по интернету вещей, технологии big data и анализ больших данных помогут не только в принятии бизнес-решений, но также и комфортной жизни пользователей услуг BI Group.

В будущем BI Group и Beeline планируют расширить диапазон сотрудничества по другим продуктам.







