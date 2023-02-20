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Без опыта работы. 7 вакансий для тех, кто начинает карьеру
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Сегодня в 11:55

Без опыта работы. 7 вакансий для тех, кто начинает карьеру

Собрали подборку открытых вакансий в крупных городах Центральной Азии для тех, у кого нет опыта работы.


Начинающий специалист в «Агробанк»


Город: Ташкент

Требования:
— навыки программирования или большой интерес к программированию

— знать или хотя бы иметь хорошее представление об IT

— умение рисовать или понимать бизнес-процессы

— большое желание учиться и развиваться в IT-сфере.


Middle Frontend developer в ТОО «Рэбэл»


Город: Астана

Обязанности:
— верстка HTML, CSS, SCSS на Bootstrap 3, 4

— перевод приложения на Vue.js на мобильную верстку

— участие в разработке гибридных мобильных приложений

— разработка тем на SCSS.

Требования:
— уверенные знания HTML, SCSS, CSS

— умение верстать респонсив на Bootstrap

— уверенные знания Javascript, Vue.js.


Intern PI — Finance в Ernst & Young


Город: Астана

Обязанности:
— разработка стратегий повышения эффективности цепочки поставок, включая повышение скорости оборачиваемости запасов

— разработка прогнозов спроса на товары или услуги на основе исторических данных о продажах, экономических тенденций и других факторов

— проведение аудитов существующих цепочек поставок для выявления возможностей для улучшения.

Требования:
— высшее образование — экономическое или техническое

— знание английского языка не ниже upper intermediate.


Территориальный агент в Beeline


Город: Астана

Обязанности:
— поиск новых абонентов путем обхода домов и квартир

— презентация услуг и консультация по ним

— выполнение плана по объему продаж.

Требования:


— активный и целеустремленный

— опыт работы не обязателен.



Тестировщик игр в G-CORE TOSHKENT


Город: Ташкент

Обязанности:


— тестирование игр на ПК и мобильных устройствах

— выявление, оформление и верификация дефектов.

Требования:
— обладать аналитическим складом ума, грамотной письменной речью

— увлекаться компьютерными играми

— знание русского языка.


Начинающий главный инженер проекта в Astana Mall Trading


Город: Астана

Обязанности:
— принимать решения по технико-экономическим вопросам в процессе проектирования

— высшее инженерно-техническое образование или экономическое.

Требования:
— организационные навыки руководителя

— желание работать над интересными проектами.


Бухгалтер в АО Uzauto Motors Powertrain

Город: Ташкент

Обязанности:
— поддержка своевременного и полного отражения в бухгалтерских книгах всех операций в назначенном участке

— выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации

— участие в программе по внедрению информационных технологий по соответствующему участку бухгалтерского учета.

Требования:
— высшее экономическое образование в области бухгалтерского учета или в других областях бизнеса

— знание английского и русского языков

— навыки в области Excel и PowerPoint

— аналитические, организационные и коммуникативные способности.

Узнайте первыми:

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.