Без опыта работы. 7 вакансий для тех, кто начинает карьеру

Начинающий специалист в «Агробанк»

Требования:

Middle Frontend developer в ТОО «Рэбэл»

Обязанности:

Требования:

Intern PI — Finance в Ernst & Young

Обязанности:

Требования:

Территориальный агент в Beeline

Обязанности:

Требования:

Тестировщик игр в G-CORE TOSHKENT

Обязанности:

Требования:

Начинающий главный инженер проекта в Astana Mall Trading



Обязанности:

Требования:

Бухгалтер в АО Uzauto Motors Powertrain





Обязанности:

Требования:

— навыки программирования или большой интерес к программированию— знать или хотя бы иметь хорошее представление об IT— умение рисовать или понимать бизнес-процессы— большое желание учиться и развиваться в IT-сфере.— верстка HTML, CSS, SCSS на Bootstrap 3, 4— перевод приложения на Vue.js на мобильную верстку— участие в разработке гибридных мобильных приложений— разработка тем на SCSS.— уверенные знания HTML, SCSS, CSS— умение верстать респонсив на Bootstrap— уверенные знания Javascript, Vue.js.— разработка стратегий повышения эффективности цепочки поставок, включая повышение скорости оборачиваемости запасов— разработка прогнозов спроса на товары или услуги на основе исторических данных о продажах, экономических тенденций и других факторов— проведение аудитов существующих цепочек поставок для выявления возможностей для улучшения.— высшее образование — экономическое или техническое— знание английского языка не ниже upper intermediate.— поиск новых абонентов путем обхода домов и квартир— презентация услуг и консультация по ним— выполнение плана по объему продаж.— активный и целеустремленный— опыт работы не обязателен.— тестирование игр на ПК и мобильных устройствах— выявление, оформление и верификация дефектов.— обладать аналитическим складом ума, грамотной письменной речью— увлекаться компьютерными играми— знание русского языка.— принимать решения по технико-экономическим вопросам в процессе проектирования— высшее инженерно-техническое образование или экономическое.— организационные навыки руководителя— желание работать над интересными проектами.— поддержка своевременного и полного отражения в бухгалтерских книгах всех операций в назначенном участке— выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации— участие в программе по внедрению информационных технологий по соответствующему участку бухгалтерского учета.— высшее экономическое образование в области бухгалтерского учета или в других областях бизнеса— знание английского и русского языков— навыки в области Excel и PowerPoint— аналитические, организационные и коммуникативные способности.