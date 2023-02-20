Без опыта работы. 7 вакансий для тех, кто начинает карьеру

Начинающий специалист в «Агробанк»
Город: Ташкент
Требования:
— навыки программирования или большой интерес к программированию
— знать или хотя бы иметь хорошее представление об IT
— умение рисовать или понимать бизнес-процессы
— большое желание учиться и развиваться в IT-сфере.
Middle Frontend developer в ТОО «Рэбэл»
Город: Астана
Обязанности:
— верстка HTML, CSS, SCSS на Bootstrap 3, 4
— перевод приложения на Vue.js на мобильную верстку
— участие в разработке гибридных мобильных приложений
— разработка тем на SCSS.
Требования:
— уверенные знания HTML, SCSS, CSS
— умение верстать респонсив на Bootstrap
— уверенные знания Javascript, Vue.js.
Intern PI — Finance в Ernst & Young
Город: Астана
Обязанности:
— разработка стратегий повышения эффективности цепочки поставок, включая повышение скорости оборачиваемости запасов
— разработка прогнозов спроса на товары или услуги на основе исторических данных о продажах, экономических тенденций и других факторов
— проведение аудитов существующих цепочек поставок для выявления возможностей для улучшения.
Требования:
— высшее образование — экономическое или техническое
— знание английского языка не ниже upper intermediate.
Территориальный агент в Beeline
Город: Астана
Обязанности:
— поиск новых абонентов путем обхода домов и квартир
— презентация услуг и консультация по ним
— выполнение плана по объему продаж.
Требования:
— активный и целеустремленный
— опыт работы не обязателен.
Тестировщик игр в G-CORE TOSHKENT
Город: Ташкент
Обязанности:
— тестирование игр на ПК и мобильных устройствах
— выявление, оформление и верификация дефектов.
Требования:
— обладать аналитическим складом ума, грамотной письменной речью
— увлекаться компьютерными играми
— знание русского языка.
Начинающий главный инженер проекта в Astana Mall Trading
Город: Астана
Обязанности:
— принимать решения по технико-экономическим вопросам в процессе проектирования
— высшее инженерно-техническое образование или экономическое.
Требования:
— организационные навыки руководителя
— желание работать над интересными проектами.
Бухгалтер в АО Uzauto Motors Powertrain
Город: Ташкент
Обязанности:
— поддержка своевременного и полного отражения в бухгалтерских книгах всех операций в назначенном участке
— выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации
— участие в программе по внедрению информационных технологий по соответствующему участку бухгалтерского учета.
Требования:
— высшее экономическое образование в области бухгалтерского учета или в других областях бизнеса
— знание английского и русского языков
— навыки в области Excel и PowerPoint
— аналитические, организационные и коммуникативные способности.