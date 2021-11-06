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Beyonce, JLo и еще 8 популярных девушек, которые создали свой бренд косметики
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06.11.2020

Beyonce, JLo и еще 8 популярных девушек, которые создали свой бренд косметики

Fenty Beauty by Rihanna


Певица основала косметический бренд в 2017 году. С тех пор Fenty Beauty, а также бренд нижнего белья Savage xFenty помогли Рианне стать миллиардером. Сооснователь Fenty Beauty — компания LVMH.

Бренд придерживается стремления создавать косметику, которой сможет пользоваться любая женщина, вне зависимости от цвета кожи и расы. Благодаря текстуре и минималистичной упаковке продукция пользуется популярностью.


Kylie Cosmetics by Kylie Jenner


История Kylie Cosmetics началась в 2015 году. На сегодняшний день ее бренд — один из самых узнаваемых в мире. Чего стоят коллаборации с сестрами Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, дочерью Сторми и даже с Фредди Крюгером.


JLO Beauty by Jennifer Lopes


В феврале этого года Дженнифер Лопес запустила свой косметический бренд. Процесс создания определенных продуктов занял порядка двух лет. Миссия продукции в том, чтобы каждая женщина ощутила красоту изнутри. Первой была линия по уходу за кожей лица, а главный ингредиент — оливковое масло.


Victoria Beckham Beauty by Victoria Beckham



Виктория Бэкхем после успешной коллекции для макияжа с Estée Lauder решила начать свое дело. И в 2019 году совместно с Сарой Креал основала свою марку. В основе создания первой коллекции были принципы качества и экологичности. Средства подходят для вегетарианцев, не тестируются на животных, а в упаковке используется вторичное сырье.


Rare Beauty by Selena Gomez


Селена Гомес, к радости своих поклонников, тоже запустила бренд косметики в 2020 году. Первые продажи оказались успешными. В основе продукции философия: «Качество, эксклюзивность и экологичность». Селена, также как и Рианна, полностью контролирует процесс и участвует в каждом этапе создания продукта.


Florence by Mills


Актриса Милли Бобби Браун запустила бьюти-бренд в 2019 году. Идея марки в создании косметики, которая подчеркивает индивидуальность и стремится уйти от привычных шаблонов о красоте. Помимо уходовой и декоративной косметики бренд предлагает аксессуары для волос.


about-face by Halsey


В начале этого года певица объявила о запуске собственной линии косметики. Холзи создала косметику для всех людей, независимо от пола, цвета кожи и других внешних отличий. Певица всегда отличалась нестандартным подходом к макияжу и бренд предполагает креативность и эксперименты с внешностью через декоративную косметику.


VERA by Vera Brezhneva


Российская певица запустила собственный косметический бренд в 2019 году. С тех пор бьюти-марка Брежневой успела получить награду Glamour Best of Beauty 2021. Девиз бренда — «Гармония формы и содержания» и экологичный подход.


Sammy Beauty by Oksana Samoylova


Блогер Оксана Самойлова в 2021 году основала косметический бренд и выпустила первую коллекцию уходовой косметики. На сайте можно приобрести продукцию для ухода за лицом и телом, которые продаются как по отдельности, так и в виде наборов.


Ansaligy by Tina Kandelaki


Тина Канделаки основала бренд Ansaligy в 2016 году. В коллекции средства по уходу за лицом и телом, а также решения для сохранения молодости и красоты.

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