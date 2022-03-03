Bethesda выпустила приквел к грядущей игре Ghostwire: Tokyo

25 марта Bethesda выпустит Ghostwire: Tokyo — игру в жанре action-adventure с элементами хоррора. В преддверии релиза компания представила бесплатную визуальную новеллу, которая уже доступна на PlayStation. Она раскрывает подробности сюжета и позволяет познакомиться со сложным сеттингом Ghostwire: Tokyo.

Действие этой истории происходит за полгода до начала грядущей игры. Главным героем новеллы является детектив Kей-Кей, который расследуют паранормальные явления в Токио вместе со своей командой оккультных детективов.

Источник: srsly.ru