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Bethesda выпустила приквел к грядущей игре Ghostwire: Tokyo
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Сегодня в 09:40

Bethesda выпустила приквел к грядущей игре Ghostwire: Tokyo

25 марта Bethesda выпустит Ghostwire: Tokyo — игру в жанре action-adventure с элементами хоррора. В преддверии релиза компания представила бесплатную визуальную новеллу, которая уже доступна на PlayStation. Она раскрывает подробности сюжета и позволяет познакомиться со сложным сеттингом Ghostwire: Tokyo.



Действие этой истории происходит за полгода до начала грядущей игры. Главным героем новеллы является детектив Kей-Кей, который расследуют паранормальные явления в Токио вместе со своей командой оккультных детективов.

Источник: srsly.ru

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