Бесплатный онлайн-форум Astana Finance Days 2020

Эксперты в различных областях обсудят развитие рынков в посткризисный период на мероприятии Astana Finance Days в онлайн-формате.

Перспективы развития FinTech-отрасли и ее влияния на мир платежей и электронной коммерции, изменения в подходах к образованию, трансформация целого ряда отраслей в цифровые продукты, макроэкономические перспективы Казахстана и последние тенденции на рынке капитала, онлайн-разрешение споров на площадке Суда МФЦА и другие дискуссии пройдут с 29 июня по 3 июля на площадке Astana Finance Days.

Обсуждения пройдут в удаленном формате в режиме реального времени, участие на всех панельных дискуссиях бесплатное.

Зарегистрироваться можно здесь.