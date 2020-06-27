Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/f38/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/f3866fb717a56f38461e385c19e440b6.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
besplatnyy-onlayn-forum-astana-finance-days-2020
Бесплатный онлайн-форум Astana Finance Days 2020
46
/
/

Сегодня в 10:46

Бесплатный онлайн-форум Astana Finance Days 2020

Эксперты в различных областях обсудят развитие рынков в посткризисный период на мероприятии Astana Finance Days в онлайн-формате.

Перспективы развития FinTech-отрасли и ее влияния на мир платежей и электронной коммерции, изменения в подходах к образованию, трансформация целого ряда отраслей в цифровые продукты, макроэкономические перспективы Казахстана и последние тенденции на рынке капитала, онлайн-разрешение споров на площадке Суда МФЦА и другие дискуссии пройдут с 29 июня по 3 июля на площадке Astana Finance Days.

Обсуждения пройдут в удаленном формате в режиме реального времени, участие на всех панельных дискуссиях бесплатное.

Зарегистрироваться можно здесь.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #бизнес #нурсултан #экономика
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новости на 20 января: «Шымбулак» — второй лучший зимний курорт СНГ и кулинарные курсы...
1321
С 2021 года возобновятся Центрально-Азиатские игры
317
Facebook запустил приложение для создания мемов
328