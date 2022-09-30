Бесплатная учеба в Ирландии, конкурс фотографии от Sony и еще 10 классных грантов и конкурсов за рубежом

Составили список программ, благодаря которым вы сможете устроиться на стажировку в крупную компанию, найти стипендию для учебы или выиграть классные призы.





Airbus Global Graduate Programme

Двухлетняя оплачиваемая программа, в ходе которой вы будете развивать профессиональные навыки, строить нетворкинг и получать опыт работы в международной компании.

По окончании программы выпускникам предлагается полная работа.

Airbus — транснациональная компания, которая занимается проектированием, производством и продажей самолетов по всему миру.

Дедлайн: 6 ноября.





International Illustration Contest

Конкурс для иллюстраторов со всего мира. Тема этого года — «Дружба». На рисунках могут быть изображены люди и животные.

Участие бесплатно. Награда: $2000.

Дедлайн: 5 октября.





EPFL Summer School

EPFL School of Computer and Communication Sciences набирает студентов бакалавриата и магистратуры со всего мира для участия в летней школе по направлениям: Computer Science, Computer Engineering, Telecommunications, Electrical Engineering

Продолжительность — три месяца. Участники получают 1600 CHF в месяц и транспортные расходы.

Дедлайн: 1 декабря.





Rotary Yoneyama Scholarship

Стипендия предназначена для иностранных студентов, поступающих в японские университеты на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по любой специальности.

Требования: любое гражданство и место жительства, кроме Японии, не старше 45 лет, желательно базовое знание японского языка, документы можно подавать на японском или английском языке.

Размер стипендии до 140 000 йен в месяц. Возмещаются расходы на перелет.

Дедлайн: 31 октября.





UPG Sustainability Leadership

Недельная программа лидерства в Центре науки и лидерства Hurricane Island. Программа открыта для всех иностранных абитуриентов со всего мира любой национальности.

UPG расшифровывается как United People Global. В этой программе примут участие 60 лидеров устойчивого развития UPG из 30 стран мира. Все расходы покроет United People Global.

Дедлайн: 31 декабря.





Lead2030 Challenge for SDG 4





Конкурс от Deloitte для молодых инноваторов, которые могут предложить решения в образовательной сфере. Возраст участников: 18-30 лет.

Победители получат гранты до $50 000 и спонсируемую поездку на саммит One Young World Summit 2023.

Дедлайн: 21 октября.





Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme

Стипендия правительства Ирландии для учебы иностранных студентов в вузах страны.

Финансовое покрытие: стипендия €18 500 в год, бесплатное обучение, до €5750 в год на взносы.

Дедлайн: 20 октября.





Sony World Photography Awards

Всемирная организация фотографии и компания Sony проводит международный фотоконкурс Sony World Photography Awards К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет.

Фото должны быть не меньше 1 Мбайт и не более 5 Мбайт, в формате JPEG, RGB.

Призовой фонд: $25 000 и профессиональная фототехника.

Дедлайн: 13 января 2023 года.





Smithsonian Photo Contest





Журнал Smithsonian организует фотоконкурс для всех фотографов, достигших 18 лет.

Принимаются работы в категориях: «мир природы», «путешествия», «люди», «американский опыт», «художественная фотография», «фотография с воздуха».

Гран-при: $2500. Победители в каждой из шести категорий получат $500.

Дедлайн: 30 ноября.





Gilchrist Fieldwork Award

Премия в размере £15 000, выдается группам исследователей, которые совершили крупное открытие или важное исследование в области географии. Принимаются заявки от экологов, антропологов, археологов, геологов и представителей смежных областей.

Кандидаты должны иметь степень доктора философии и иметь связи с исследовательским учреждением.

Дедлайн: 23 ноября.





Nottingham Research and Anne McLaren Fellowships

Стипендиальная программа для научных сотрудников Nottingham University предлагает заработную плату в размере до £53 353 на срок до трех лет. Дополнительно компенсируются расходы на исследование суммой до £75 000.

Кандидаты должны иметь степень PhD, иметь публикации в мировых изданиях и хорошую репутацию.

Дедлайн: 6 октября.





The Max Planck Institutes Internships

Исследовательские стажировки во всех областях компьютерных наук в The Max Planck Institute. Кандидаты должны быть студентам бакалавриата, магистратуры или докторантуры, иметь базовые технические навыки и владеть английским языком.

Обязанность стажеров — помощь в выполнении исследовательских задач в сотрудничестве с аспирантами и преподавателями. Результат — публикации в соавторстве и выступления на ведущих научных конференциях.

Программа покрывает стоимость проживания, транспортных расходов и выплачивает стипендию.

Дедлайн: 1 ноября.