Беспилотный общественный транспорт: где уже сегодня работают такси и автобусы без водителей

В 21 веке беспилотные средства передвижения уже не часть книг жанра фэнтези, а реальность. Первые прототипы автомобилей, которые могли бы ездить без участия водителя, появились еще в начале 20 века. А в прошлом году в ряде стран были запущены беспилотные автобусы, курирующие по определенному маршруту. Рассказываем, в каких странах уже сегодня можно воспользоваться услугами беспилотного общественного транспорта.







Сервис автономного такси Waymo One









Разработка от Google. Первый сервис такси, поездки которого проходят полностью в автономном режиме. Работает роботакси в городе Феникс, штат Аризона. На экране в автомобиле пассажир видит график с траекторией движения, где указана длительность поездки и время прибытия на место.





Беспилотное такси ULTra





ULTra — Urban Light Transit работает в одном из самых больших аэропортов Великобритании — Хитроу в Лондоне. Управление автомобилями полностью автоматизировано и проходит без участия водителей. Все контролирует компьютер. Такси курирует между терминалами аэропорта.





Беспилотное метро в Дубае









Общая продолжительность метрополитена в Дубае составляет 75 километров. Согласно Книге Рекордов Гиннесса, метро в Дубае — крупнейшее беспилотное метро планеты. Каждый поезд на каждом маршруте полностью автоматизирован. Поездки проходят без участия машинистов.





Лилльский метрополитен





Автоматизированная система метрополитена в городе Лилль, Франция была запущена еще в 1983 году. Она стала одной из первых в мире систем, работающих без участия человека. Длина сети метрополитена — 45 километров.





Беспилотные автобусы Yutong в Китае









Первый полностью беспилотный автобус был запущен в Чжэньчжоу в определенном районе, который называется «Умный остров». Он курсирует по короткому кольцевому маршруту и вмещает в себя до 10 человек. Автобус имеет милое название: «Малыш Ю».





Беспилотные автобусы в Испании





С 2018 года в городе Малага проводились испытания беспилотного электробуса, а уже в конце февраля 2021 года он вышел на маршрут. Водитель при движении в транспорте все-таки присутствует. Однако его роль заключается в том, чтобы контролировать процесс. Поездка проходит автономно.





Беспилотный паром Zeabuz в Норвегии









В небольшом норвежском городе Тронхейм уже несколько лет тестируется паром на электрической тяге. Основная задача — запустить паром с нулевым уровнем выбросов. Zeabuz вмещает до 12 пассажиров и велосипеды, преодолевает канал менее чем за 60 секунд. В Норвегии так же применяются автоматизированные снегоуборочные машины.