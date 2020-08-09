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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Бен Аффлек снимет фильм о создании «Китайского квартала» Романа Полански
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Сегодня в 10:05

Бен Аффлек снимет фильм о создании «Китайского квартала» Романа Полански

Бен Аффлек экранизирует книгу Сэма Уоссона «Большое прощание», посвященную созданию неонуара «Китайский квартал» Романа Полански.

Аффлек также напишет сценарий и спродюсиррует ленту вместе с Лорном Майклзом, сценаристом «Субботним вечером в прямом эфире», которому достались права на книгу.

«Китайский квартал» вышел в 1974 году. Фильм рассказывал о Джейке Гиттсе (Джек Николсон), детективе из Лос-Анджелеса, которого нанимает богатая женщина (Фэй Данауэй) в надежде узнать, с кем завел роман ее муж. Взявшись за дело, Гиттс попадает в круговорот скандалов и коррупции. «Китайский квартал» получил 11 номинаций на «Оскар», но победил в одной — «Лучший оригинальный сценарий»

Источник: kinopoisk.ru

Источник фотографии: kinopoisk.ru

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#кино #режиссер #бенаффлек
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