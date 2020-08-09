Бен Аффлек снимет фильм о создании «Китайского квартала» Романа Полански

Аффлек также напишет сценарий и спродюсиррует ленту вместе с Лорном Майклзом, сценаристом «Субботним вечером в прямом эфире», которому достались права на книгу.
«Китайский квартал» вышел в 1974 году. Фильм рассказывал о Джейке Гиттсе (Джек Николсон), детективе из Лос-Анджелеса, которого нанимает богатая женщина (Фэй Данауэй) в надежде узнать, с кем завел роман ее муж. Взявшись за дело, Гиттс попадает в круговорот скандалов и коррупции. «Китайский квартал» получил 11 номинаций на «Оскар», но победил в одной — «Лучший оригинальный сценарий»
Источник: kinopoisk.ru
Источник фотографии: kinopoisk.ru