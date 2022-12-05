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Beeline, 2Gis, CDEK: 11 открытых вакансий в крупных компаниях Центральной Азии
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Сегодня в 11:45

Beeline, 2Gis, CDEK: 11 открытых вакансий в крупных компаниях Центральной Азии

Подборка вакансий в крупных и известных компаниях для соискателей в Астане, Алматы, Бишкеке и Ташкенте.

Казахстан


Алматы

Директор распределительного центра в Magnum

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Обязанности:


— контроль и анализ показателей эффективности склада

— формировать бюджет подразделения и обеспечивать его выполнение

— работать с командой

— разрабатывать и реализовывать решения бизнес-процессов склада.

Требования:


— опыт работы не менее трех лет

— умение оценивать ситуацию, находить правильные решения

— лидерские качества

— навык работы в программах MS Office.


Senior Java Developer в Beeline

Обязанности:


— разработка фич, развитие продукта на бэкенде

— решение технических проблем

— оптимизация кода, улучшение производительности и отладка багов

— проведение код-ревью.

Требования:


— знание ключевых диаграмм UML для проектирования и разработки: Class, ER, Sequence, Business, Component, Deploy

— ООП, шаблоны проектирования, реактивная парадигма программирования

— общее понимание http, REST, SOAP протоколов

— опыт управление разработкой.

Астана


Бизнес-аналитик в Business & Technology Services

айти компания

Обязанности:


— участие в приемке реализованного функционала

— участие в составление плана проекта

— описание требований для разработчиков

— декомпозиция задач в Jira.

Требования:


— опыт работы не менее двух лет

— навык участия на всех этапах разработки ПО в качестве бизнес или системного аналитика

— сбор и анализ описания требований к разрабатываемым решениям

— опыт разработки проектной документации согласно стандартам.


Старший программист 1С в Mechta.kz

Обязанности:


— вырабатывать эффективные решения, согласованные с общей архитектурой и стратегией

— развивать коллег, делая код ревью и участвуя в составлении плана развития

— писать код.

Требования:


— знание архитектуры 1С и типовых решений

— понимание концептов DRY и SOLID

— опыт работы

— внимательность, самостоятельность и любознательность.

Кыргызстан

Аналитик отдела по дистанционному банковскому обслуживанию в FINCA Bank

бизнес аналитик

Обязанности:


— развитие терминальной сети банка

— качественная подготовка информационных материалов для целей анализа по каналам ДБО

— оказывать поддержку филиалам

— сопровождение операций по страхованию терминалов и банков.

Требования:


— высшее экономическое образование

— опыт работы в банке не менее года

— владение компьютером на уровне опытного пользователя

— вычислительные и аналитические навыки.


Бизнес консультант в 2Gis

Обязанности:


— проводить переговоры и встречи с руководителями компаний

— выезд на встречи

— аналитика статистических показателей

— работа в CRM-системе.

Требования:


— быстро обучаемый

— желание стать лучшим в своей сфере

— высокая стрессоустойчивость.


Менеджер по работе с клиентами в CDEK


Обязанности:


— расчет клиентов

— обеспечение качества обслуживания

— поиск новых клиентов

— консультация клиентов по заказам.

Требования:


— высшее/незаконченное высшее образование

— уверенный пользователь ПК

— опыт работы в аналогичной должности от полугода

— грамотная речь.


Менеджер по снабжению в Kulikov

менеджер

Обязанности:


— планирование, организация и контроль снабжения предприятия материалами

— обработка поступающих заявок

— полное обеспечение объектов необходимым материалом

— ежедневный контроль выполнения графика.

Требования:


— знание английского языка и турецкого будет преимуществом

— стрессоустойчивость и умение работать в команде

— опыт работы в сфере импортных закупок.

Узбекистан

Backend Developer на Symfony в Creative

айти

Обязанности:


— участвовать в проработке архитектурных решений

— работать с разработчиками

— принимать участие в планировании процесса разработки

— делать Code Review.


Требования:


— знания в PHP, фреймворка Symfony

— владение PostgreSQL, Redis, Memcached и другие

— знания ElasticSearch B RabbitMQ

— знание ООП и умение применять шаблоны.


Программист 1 СN В Кондитерский дом «Куликовский»


Обязанности:


— развитие и сопровождение текущих систем компании

— усовершенствование программ 1C под торговую розничную сеть

— работа с торговым оборудованием

— участие в доработке подсистем с государственными системами.

Требования:


— знание типовых конфигураций

— опыт настройки обмена 1С

— высшее техническое образование

— умение анализировать и дорабатывать чужой код.


Офис менеджер в LifeFitness

Обязанности:


— прием звонков

— регистрация документов

— встреча посетителей и гостей

— контроль порядка и работы в офисе.

Требования:


— опытный пользователей офисных программ

— высшее образование

— организаторские навыки

— знание иностранных языков.

Узнайте первыми:

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.