Beeline, 2Gis, CDEK: 11 открытых вакансий в крупных компаниях Центральной Азии

Подборка вакансий в крупных и известных компаниях для соискателей в Астане, Алматы, Бишкеке и Ташкенте.







Казахстан



Алматы

Директор распределительного центра в Magnum





Обязанности:



— контроль и анализ показателей эффективности склада

— формировать бюджет подразделения и обеспечивать его выполнение

— работать с командой

— разрабатывать и реализовывать решения бизнес-процессов склада.

Требования:



— опыт работы не менее трех лет

— умение оценивать ситуацию, находить правильные решения

— лидерские качества

— навык работы в программах MS Office.





Senior Java Developer в Beeline

Обязанности:



— разработка фич, развитие продукта на бэкенде

— решение технических проблем

— оптимизация кода, улучшение производительности и отладка багов

— проведение код-ревью.

Требования:



— знание ключевых диаграмм UML для проектирования и разработки: Class, ER, Sequence, Business, Component, Deploy

— ООП, шаблоны проектирования, реактивная парадигма программирования

— общее понимание http, REST, SOAP протоколов

— опыт управление разработкой.

Астана



Бизнес-аналитик в Business & Technology Services





Обязанности:



— участие в приемке реализованного функционала

— участие в составление плана проекта

— описание требований для разработчиков

— декомпозиция задач в Jira.

Требования:



— опыт работы не менее двух лет

— навык участия на всех этапах разработки ПО в качестве бизнес или системного аналитика

— сбор и анализ описания требований к разрабатываемым решениям

— опыт разработки проектной документации согласно стандартам.





Старший программист 1С в Mechta.kz

Обязанности:



— вырабатывать эффективные решения, согласованные с общей архитектурой и стратегией

— развивать коллег, делая код ревью и участвуя в составлении плана развития

— писать код.

Требования:



— знание архитектуры 1С и типовых решений

— понимание концептов DRY и SOLID

— опыт работы

— внимательность, самостоятельность и любознательность.

Кыргызстан

Аналитик отдела по дистанционному банковскому обслуживанию в FINCA Bank





Обязанности:



— развитие терминальной сети банка

— качественная подготовка информационных материалов для целей анализа по каналам ДБО

— оказывать поддержку филиалам

— сопровождение операций по страхованию терминалов и банков.

Требования:



— высшее экономическое образование

— опыт работы в банке не менее года

— владение компьютером на уровне опытного пользователя

— вычислительные и аналитические навыки.





Бизнес консультант в 2Gis

Обязанности:



— проводить переговоры и встречи с руководителями компаний

— выезд на встречи

— аналитика статистических показателей

— работа в CRM-системе.

Требования:



— быстро обучаемый

— желание стать лучшим в своей сфере

— высокая стрессоустойчивость.







Обязанности:



— расчет клиентов

— обеспечение качества обслуживания

— поиск новых клиентов

— консультация клиентов по заказам.

Требования:



— высшее/незаконченное высшее образование

— уверенный пользователь ПК

— опыт работы в аналогичной должности от полугода

— грамотная речь.





Менеджер по снабжению в Kulikov





Обязанности:



— планирование, организация и контроль снабжения предприятия материалами

— обработка поступающих заявок

— полное обеспечение объектов необходимым материалом

— ежедневный контроль выполнения графика.

Требования:



— знание английского языка и турецкого будет преимуществом

— стрессоустойчивость и умение работать в команде

— опыт работы в сфере импортных закупок.

Узбекистан

Backend Developer на Symfony в Creative





Обязанности:



— участвовать в проработке архитектурных решений

— работать с разработчиками

— принимать участие в планировании процесса разработки



Требования:

— делать Code Review.



— знания в PHP, фреймворка Symfony

— владение PostgreSQL, Redis, Memcached и другие

— знания ElasticSearch B RabbitMQ

— знание ООП и умение применять шаблоны.







Обязанности:



— развитие и сопровождение текущих систем компании

— усовершенствование программ 1C под торговую розничную сеть

— работа с торговым оборудованием

— участие в доработке подсистем с государственными системами.

Требования:



— знание типовых конфигураций

— опыт настройки обмена 1С

— высшее техническое образование

— умение анализировать и дорабатывать чужой код.





Офис менеджер в LifeFitness

Обязанности:



— прием звонков

— регистрация документов

— встреча посетителей и гостей

— контроль порядка и работы в офисе.

Требования:



— опытный пользователей офисных программ

— высшее образование

— организаторские навыки

— знание иностранных языков.