Beeline, 2Gis, CDEK: 11 открытых вакансий в крупных компаниях Центральной Азии

Подборка вакансий в крупных и известных компаниях для соискателей в Астане, Алматы, Бишкеке и Ташкенте.
Казахстан
Алматы
Директор распределительного центра в Magnum
Обязанности:
— контроль и анализ показателей эффективности склада
— формировать бюджет подразделения и обеспечивать его выполнение
— работать с командой
— разрабатывать и реализовывать решения бизнес-процессов склада.
Требования:
— опыт работы не менее трех лет
— умение оценивать ситуацию, находить правильные решения
— лидерские качества
— навык работы в программах MS Office.
Senior Java Developer в Beeline
Обязанности:
— разработка фич, развитие продукта на бэкенде
— решение технических проблем
— оптимизация кода, улучшение производительности и отладка багов
— проведение код-ревью.
Требования:
— знание ключевых диаграмм UML для проектирования и разработки: Class, ER, Sequence, Business, Component, Deploy
— ООП, шаблоны проектирования, реактивная парадигма программирования
— общее понимание http, REST, SOAP протоколов
— опыт управление разработкой.
Астана
Бизнес-аналитик в Business & Technology Services
Обязанности:
— участие в приемке реализованного функционала
— участие в составление плана проекта
— описание требований для разработчиков
— декомпозиция задач в Jira.
Требования:
— опыт работы не менее двух лет
— навык участия на всех этапах разработки ПО в качестве бизнес или системного аналитика
— сбор и анализ описания требований к разрабатываемым решениям
— опыт разработки проектной документации согласно стандартам.
Старший программист 1С в Mechta.kz
Обязанности:
— вырабатывать эффективные решения, согласованные с общей архитектурой и стратегией
— развивать коллег, делая код ревью и участвуя в составлении плана развития
— писать код.
Требования:
— знание архитектуры 1С и типовых решений
— понимание концептов DRY и SOLID
— опыт работы
— внимательность, самостоятельность и любознательность.
Кыргызстан
Аналитик отдела по дистанционному банковскому обслуживанию в FINCA Bank
Обязанности:
— развитие терминальной сети банка
— качественная подготовка информационных материалов для целей анализа по каналам ДБО
— оказывать поддержку филиалам
— сопровождение операций по страхованию терминалов и банков.
Требования:
— высшее экономическое образование
— опыт работы в банке не менее года
— владение компьютером на уровне опытного пользователя
— вычислительные и аналитические навыки.
Бизнес консультант в 2Gis
Обязанности:
— проводить переговоры и встречи с руководителями компаний
— выезд на встречи
— аналитика статистических показателей
— работа в CRM-системе.
Требования:
— быстро обучаемый
— желание стать лучшим в своей сфере
— высокая стрессоустойчивость.
Менеджер по работе с клиентами в CDEK
Обязанности:
— расчет клиентов
— обеспечение качества обслуживания
— поиск новых клиентов
— консультация клиентов по заказам.
Требования:
— высшее/незаконченное высшее образование
— уверенный пользователь ПК
— опыт работы в аналогичной должности от полугода
— грамотная речь.
Менеджер по снабжению в Kulikov
Обязанности:
— планирование, организация и контроль снабжения предприятия материалами
— обработка поступающих заявок
— полное обеспечение объектов необходимым материалом
— ежедневный контроль выполнения графика.
Требования:
— знание английского языка и турецкого будет преимуществом
— стрессоустойчивость и умение работать в команде
— опыт работы в сфере импортных закупок.
Узбекистан
Backend Developer на Symfony в Creative
Обязанности:
— участвовать в проработке архитектурных решений
— работать с разработчиками
— принимать участие в планировании процесса разработки— делать Code Review.
Требования:
— знания в PHP, фреймворка Symfony
— владение PostgreSQL, Redis, Memcached и другие
— знания ElasticSearch B RabbitMQ
— знание ООП и умение применять шаблоны.
Программист 1 СN В Кондитерский дом «Куликовский»
Обязанности:
— развитие и сопровождение текущих систем компании
— усовершенствование программ 1C под торговую розничную сеть
— работа с торговым оборудованием
— участие в доработке подсистем с государственными системами.
Требования:
— знание типовых конфигураций
— опыт настройки обмена 1С
— высшее техническое образование
— умение анализировать и дорабатывать чужой код.
Офис менеджер в LifeFitness
Обязанности:
— прием звонков
— регистрация документов
— встреча посетителей и гостей
— контроль порядка и работы в офисе.
Требования:
— опытный пользователей офисных программ
— высшее образование
— организаторские навыки
— знание иностранных языков.