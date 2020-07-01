Beat Film Festival-2020 пройдет в онлайн-формате

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет с 21 июля по 2 августа 2020 года. Он будет проводиться в онлайн или гибридном формате. В программу гала-премьер этого года вошли шесть фильмов: «В погоне за Бэнкси», «Говорит Трумен Капоте», «Colette, любовь моя», «По волнам: Искусство звука в кино», «Сбежавшая», «Мэйден».

На фестивале будут также представлены две кураторские программы. Первая — «Наперекор» журналиста и сценариста компании Lorem Ipsum Александра Горбачева. В нее вошли фильмы о людях, которые бросают вызов современности, подрывают уклад и традиции мира и меняют его: «Под запись», «Армии плюс», «Сейчас или никогда», «Ништяк, браток», «Сбежавшая».

Вторая программа — «Вне игры» — журналиста, критика и руководителя проекта «Полка» Юрия Сапрыкина. В нее вошли фильмы о людях и сообществах, добровольно сошедших с корабля современности, живущих параллельно трендам, не вписавшихся в мейнстрим. Каждый из них нашел убежище, профессию, социальную нишу, позволяющую оставаться собой — вопреки тому, что требует от них современная культура и общество. Зрители смогут увидеть такие фильмы, как «Книготорговцы», Swans: Where Does a Body End?, «Разбитый нос, пустые карманы», «Вера».

Источник: intermedia.online

Источник фотографии: vk.com