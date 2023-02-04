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BBC и CNN будут продвигать туризм в Узбекистане
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Сегодня в 12:22

BBC и CNN будут продвигать туризм в Узбекистане

Первый заместитель министра культуры и туризма Узбекистана Улугбек Агзамов провел встречу с руководителем коммерческой службы британской корпорации BBC World News Eurasia, генеральным продюсером Dars Films Сергеем Становкиным и Имраном Ахмадом, региональным директором CNN корпорации по Азии и Африке.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества, в частности, продвижения PR-кампании в 2023 году на площадке BBC.

С телеканалом CNN достигнута договоренность о реализации совместной долгосрочной PR-кампании, а также продвижения проектов о культурном и историческом наследии страны.

Ранее министерство совместно с международным телеканалом BBC World News запустило рекламную кампанию по продвижению туристического потенциала Узбекистана. Съемочная группа корпорации сняла специальные видеоролики о туристических городах, ландшафтах, гастрономии, ремеслах и традициях узбекского народа.

Источник: tribune.kz

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