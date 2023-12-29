«Барби» оказалась лидером по номинациям в шорт-листе «Оскара»

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-лист предстоящей 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Фильм «Барби» Греты Гервиг собрал больше всего номинаций.

Лента о знаменитой кукле упоминается сразу пять раз, в том числе в номинациях за звук и оригинальную песню.

В музыкальных категориях представлены композиции Дэниела Пембертона, Людвига Геранссона и Робби Робертсона, а также Томаса Ньюмана и Джона Уильямса.

«Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе попали в четыре номинации, включая оригинальную песню.

Период номинирования на «Оскар» продлится с 11 по 16 января, а сам список номинантов объявят 23 января. Церемония вручения наград состоится 10 марта.