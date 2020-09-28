Бар интеллигенции 1917 и TSENTR — где в столице собирается творческая молодежь

Шин Каирбеков, 25 лет, родной город — Темиртау, музыкант, основатель бара «1917»





О названии



Я дал бару название «1917», потому что в этом году вся казахская интеллигенция собралась и создала партию «Алаш». И я также хочу собрать здесь всю интеллигенцию и различных деятелей. В нашем понимании это те люди, у которых есть какие-то обязательства перед обществом. Но, чтобы быть интеллигентом, достаточно быть просто хорошим человеком.

О людях

К нам приходят не только творческие люди, но и ребята из других сфер. Мы не хотим собирать оппозиционеров или деятелей, которые хотят поговорить про власть или политику. Мы аполитичный бар и не привязываем себя ни к чему.





Мы открылись совсем недавно, но к нам каждый день приходят новые люди, а ведь мы не запускали ни рекламу, ни таргет. Мы существуем на сарафанном радио. К нам приходят гости, и мы спрашиваем, откуда и как они узнали про бар, чаще всего говорят, что им рекомендовали друзья. Средний возраст гостей — 25 лет.

О музыке

Мы работаем со среды по субботу. У нас большой акцент на музыке, играет все — от поп до диско и фанка, то есть больше качественной музыки. Каждую среду у нас играет джаз, лайв-бенды, а в остальные дни от соула до панка и техно.





Наша площадка — для различной музыки. Я хочу завлечь разную публику.

О команде

Я понял, что мне нужны люди и команда, которые будут отвечать за технические и финансовые моменты. У меня есть два партнера, с которыми мы создаем все вместе. Но они любят оставаться в тени. Со всем персоналом нас в команде восемь человек.





Мы уже заработали свой первый миллион. Это было в день открытия.

О баре

«1917» — место с хорошей музыкой, где не приветствуется пафос. Мы хотим приучить людей к правильным напиткам, у нас отличные бармены с большим опытом и отличная музыка. Наша задача — чтобы все проходило интересно, аккуратно и безопасно для всех.





Нам интересно, чтобы люди за нами следили. Мы выкладываем афишу день в день и видим, как растет активность по просмотрам. Людям интересно, и они нам пишут.





Арнай Ормаш, основатель бара Tsentr





Михаил Лапшин, основатель бара Tsentr





Как все начиналось

Арнай. Место, где мы открыли бар — историческое. Раньше это был единственный ресторан в Целинограде.

Два года назад здесь проводили выставки. Потом галерея отказалась от этого места, помещение освободилось, и я решил его взять. У этого места есть характер. Мне хотелось этот характер подчеркнуть, сделав центром притяжения для музыкантов и тех, кто любит музыку.





Идея по открытию бара пришла нам с Михаилом Лапшиным — гитаристом. Мы сделали только самое необходимое: небольшой ремонт, купили колонки и 2 барные стойки за 30 000 тенге.

О баре и концепции

Арнай. Мы достраивались на ходу, в дни, когда не было мероприятий. Это и до сих пор продолжается. Мы решили, что это пространство так и должно строиться. Мы задали направление, а дальше оно само себя создает.

Один из наших друзей Алишер сделал для бара инсталляцию из компьютеров. Всю технику он нашел на складе, починил и сделал арт-объект. На баре у нас висят ловцы снов, которые сделали девушки и подарили нам. Наши друзья, гости что-то приносят, и пространство само строится. Что-то вроде естественного роста. Все происходит на инициативе. Иногда галерея TSE проводит здесь выставки, и у нас до сих пор хранятся их арт-объекты.





Михаил. У нас концепция руин-бара. Наше пространство меняется после каждого мероприятия. И так формируется все, что есть.

Через полгода на первый этаж заехали наши друзья из Astana Rock Cafe и решили открыть свой бар.

О людях и музыке

Арнай. Сейчас здесь три зоны: бар Tsentr, Astana Rock Cafe, терраса. Создается еще одна зона, где будет играть техно.

Немного сложно из-за карантина и ограничений, но когда все прекратится, это место будет центром музыки в Центральной Азии. В Tsentr играют в основном ди-джеи, в Rock cafe музыкальные бэнды, а на террасе космическая музыка, как на Бали.





Сейчас это центр притяжения различных культур и музыки. Фишка в том, что люди разные и музыка разная. Все, кто приходит сюда, приходят за музыкой и находят для себя то, что нужно.

Здесь много творческой энергии и мало людей, которые думают о деньгах и прибыли.

Михаил. Мы решили открыть бар в Новый год, думали, к нам придет человек 50, наших друзей. Закупили всего по минимуму. Мы сначала отмечали дома и после планировали отметить здесь. Когда мы подошли к бару в половине первого ночи, то люди уже стояли в очереди и ждали, когда мы откроемся. Буквально через полчаса в заведении было около 300 человек. Они приходили и приходили, все было битком. Несмотря на то, что вход был платный — 5000 тенге. Здесь была разная тусовка. В ту ночь мы сами работали на баре, а гости выпили все, даже капли воды не осталось.





Арнай. Еще одна интересная вещь, что после празднования не было ни одного сториз с нашей отметкой. Когда телефон не достают из кармана, это показатель, что всем было интересно. И несмотря на большое количество разных людей, не было ни одной драки. Люди просто пришли, потанцевали и ушли. Это говорит о высоком уровне культуры гостей.

Сам наш формат — уже фэйс-контроль. Людям, которые склонны к агрессии и негативу, здесь не комфортно, таким людям здесь нечего делать.

Михаил. А еще у каждого места должен быть хозяин, как будто ты идешь в гости к кому-то, а не просто в очередное заведение. Соответственно, атмосфера другая, и создается свое общество.