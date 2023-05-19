Банкир и предприниматель: секреты эффективного балансирования двух ролей

В современном мире многие профессионалы мечтают о том, чтобы охватить две важные сферы в своей жизни — успешную карьеру в корпоративном мире и собственный бизнес. Но как найти баланс между работой в банке и предпринимательской деятельностью?

Встречайте героя нашей статьи, Куата, который рассказывает, что это вполне возможно. Куат не только трудится в крупном банке JUSAN, но также является основателем IT-аутсорсинговой компании Arkenstone и цифровой площадки TemirBar.com.

Куат, JUSAN Chief Product Owner Web, фаундер IT outsource компании Arkenstone и цифровой площадки TemirBar.com





О работе в JUSAN

Вместе с командой я активно работаю над развитием бренда и экосистемы JUSAN в интернете. Мы служим важным связующим звеном между маркетингом и IT-разработкой, помогая нашим клиентам принимать правильные решения в выборе банковских продуктов и услуг.

Об опыте в бизнесе

Я давно тружусь в предпринимательской деятельности. Все началось в студенческие годы, когда мы с друзьями открыли веб-студию и принимали заказы на разработку сайтов. Это был наш первый заработок как предпринимателей.

Как у всех, у меня были взлеты и падения. Было время, когда ради своих идей приходилось жертвовать финансовой свободой: кредиты, займы и так далее. Ведь я пробовал себя в разных сферах: начиная от IT, заканчивая поставкой промышленного оборудования на заводы и открытием точки быстрого питания.

Такая вот ретроспектива, и сейчас я четко вижу, где мои идеи не сработали, где банально — не хватило знаний и опыта, а где — таился успех. Это здорово закалило, выработало предпринимательское мышление, и я решил вернуться в IT-индустрию.

В 2019 году я основал IT outsource компанию Arkenstone. Мы по сей день оказываем услуги веб и мобильной разработки крупным центрально-азиатским компаниям. В 2021 году мы замахнулись на запуск собственного продукта — сервиса безналичных платежей Tips4.me в парнтерстве с финтех-компанией Wooppay и Али Шайхисламом. С этим продуктом мы пилотировались в Алматы в десятках заведений, но по некоторым причинам у нас не получилось масштабироваться. Пока отложили эту идею в долгий ящик до лучших времен.

О команде Arkenstone

Мне везет с людьми. В команде Arkenstone работают открытые, искренние люди, которые выросли вместе со мной и стали высококвалифицированными специалистами. В свое время они адекватно и с пониманием отнеслись к моему временному уходу из компании, ведь мы здорово оптимизировали ресурсы компании: перевели большинство работников на part-time и убрали ненужные позиции. Так у меня появилось больше свободного времени и я был готов принять новые вызовы.





О смене деятельности

Я чувствовал, что мне нужно снова вернуться в корпоративную среду, чтобы заняться чем-то другим, новым.

Вторая причина: я всегда мечтал получить опыт работы в одном из лучших БВУ страны, и бренд JUSAN по духу очень близок мне. Я знал, что у меня есть отличный шанс оставить тут свое наследие.

В-третьих, вновь хотелось поработать с Олегжаном, ныне управляющим директором по маркетингу, PR и ESG в JUSAN. Когда-то мы вместе развивали направление диджитал маркетинга в BI Group.

О балансе в работе

Корпоративная среда в банке дала мне несколько уроков, которыми я воспользовался в бизнесе: правильное делегирование, постоянная оценка рисков и поддержание собственного психоэмоционального состояния в стабильности. Эти знания помогли еще больше улучшить показатели в бизнесе.

Об уроках JUSAN

Уроки JUSAN-a дают свои плоды!





Урок 1. Благодаря правильному делегированию, я уделяю Arkenstone не более 10-15 часов в месяц.

Урок 2. Банально! Но если каждый раз проводить оценку рисков в проектах, то вероятность финансовых потерь снижается до минимума, а ваши бизнесовые показатели будут расти из месяца в месяц

Урок 3. Стабильное психоэмоциональное состояние творит чудеса! У японцев есть понятие «икигай», в котором заключены пять принципов счастья: начинать с малого, освобождение себя, гармония и устойчивость, умение радоваться мелочам, быть здесь и сейчас. Все это помогает легко переносить стрессы и уверенно идти к поставленным целям.

Все вышеизложенное говорит о том, что нужно уметь отдавать, но при этом важно брать и усваивать! Простая истина, которая помогает сохранять баланс между двумя ролями.





О TemirBar

Это новый проект, над которым я корплю последние три месяца. TemirBar — цифровая площадка для реализации металлопрокатной и кабельной продукции, объединяющая поставщиков на рынке Казахстана, Узбекистана и России. Сейчас на этапе MVP, это просто агрегатор, который позволяет быстрее и удобнее находить потребителям нужные позиции. В будущем мы планируем превратить наш продукт в полноценный маркетплейс.

Сейчас мы запускаем проект в Казахстане и России, так как эти рынки нами изучены и понятны. Недавно мы провели анализ рынка Узбекистана, поэтому в ближайшем будущем планируем выходить и на этот рынок.

О других проектах

Во время пандемии, в 2020 году, мы с командой Arkenstone запустили социальный проект помощи нуждающимся — сервис Pomozhem.kz. Здесь люди могут попросить о помощи или наоборот — предложить ее. Это может быть помощь с лекарствами, одеждой, продуктами или чем-то еще. Стоит отметить, что с данного проекта мы, конечно же, ничего не зарабатываем — это исключительно социальная инициатива.

В современном мире, где конкуренция становится все ожесточеннее, ключевые факторы успеха и баланса — гибкость и адаптивность. А способность развиваться позволяет не только достигать новых вершин в карьере, но и приносить пользу обществу, отдельным людям и той территории, который вы принадлежите.

Как предприниматели и инноваторы, надо стремиться к созданию продуктов и услуг, которые помогают людям и делают их жизнь лучше. Это означает не только создание качественного продукта, но и постоянное его улучшение, чтобы оно соответствовало изменяющимся потребностям и ожиданиям пользователей.







