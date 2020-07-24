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«Бакай Банк» стал первым банком в Кыргызстане с международным кредитным рейтингом
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Сегодня в 10:18

«Бакай Банк» стал первым банком в Кыргызстане с международным кредитным рейтингом

«Бакай Банк» стал единственным из действующих в Кыргызстане банков, который обладает международным кредитным рейтингом агентства Moody’s. Банк оценивает полученный рейтинг B3 как достойный результат при страновом рейтинге B2. Кредитный рейтинг — это индикатор, который помогает понять, насколько безопасно доверять организации свои деньги.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service впервые присвоило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валютах B3 «Бакай Банку». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Одновременно с этим рейтинговое агентство присвоило банку базовую оценку кредитоспособности B3 и скорректированную базовую оценку кредитоспособности B3.

«Бакай Банк», в свою очередь, считает достойной полученную оценку при макропрофиле страны на уровне Very Weak + и скромном уровне прибыльности на фоне эпидемии коронавируса.

Источник: economist.kg

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#кыргызстан #рейтинг
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