«Бакай Банк» стал первым банком в Кыргызстане с международным кредитным рейтингом

«Бакай Банк» стал единственным из действующих в Кыргызстане банков, который обладает международным кредитным рейтингом агентства Moody’s. Банк оценивает полученный рейтинг B3 как достойный результат при страновом рейтинге B2. Кредитный рейтинг — это индикатор, который помогает понять, насколько безопасно доверять организации свои деньги.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service впервые присвоило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валютах B3 «Бакай Банку». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Одновременно с этим рейтинговое агентство присвоило банку базовую оценку кредитоспособности B3 и скорректированную базовую оценку кредитоспособности B3.

«Бакай Банк», в свою очередь, считает достойной полученную оценку при макропрофиле страны на уровне Very Weak + и скромном уровне прибыльности на фоне эпидемии коронавируса.

Источник: economist.kg