B Jeans. О бренде качественной джинсовой одежды из Узбекистана

Рассказываем, как устроено производство по выпуску изделий из денима в Бухаре.





Ахмад Рахматов, 27 лет, город — Ташкент, генеральный директор B Jeans, @bjeanscentralasia

Как все началось





Бренд B Jeans был основан в 2020 году компанией Bukhara Cotton Textile. Мы создали собственный бренд, потому что маржинальность таких товаров гораздо выше. К тому же это первая марка в своем направлении на узбекском рынке.

У нас полностью вертикальное интегрированное текстильное производство, которое находится в Бухаре. Мы управляем всеми процессами создания продукции: начиная от выращивания хлопка на 8000 гектаров земли до выпуска готовых изделий из денима. На фабрике мы получаем хлопковое волокно, из него делаем пряжу, затем красим ее, формируем полотно и отделку полотна. И уже из готового полотна собираем изделие.

Мы производим органический хлопок — сырье с сертификацией ГОСТ. Наш завод — единственный по дениму в Узбекистане и Центральной Азии, у которого есть подобная сертификация.

Наша миссия — стать брендом номер один по джинсовой продукции в Узбекистане и закрыть потребность этого сегмента для жителей страны.

О бренде





У нас есть магазины в пяти городах — в Узбекистане и Казахстане. В планах развиваться на международном рынке, поэтому рассматриваем потенциальных партнеров во всех городах СНГ.





Идея проекта в том, чтобы любой человек мог зайти в наш магазин и приобрести себе пару джинс, не потратив на это много денег. Стоимость наших джинс в диапазоне от 100 000 до 350 000 сум. Это приемлемые цены для любого жителя Узбекистана. Еще мы бы хотели создавать продукты для всей семьи: и для детей, и для взрослых.

Есть и премиальная продукция — коллаборации с местными и международными дизайнерами. Мы развиваем направление кастомизации — нашивки, артворк на джинсовую продукцию. Прямо сейчас готовим первую коллаборацию с одним из лидеров этой отрасли в Узбекистане. Коллекция выйдет в сентябре, а в августе будет показ в Ташкенте. Хотим поощрять молодых дизайнеров, которые могли бы через наш бренд получить доступ к узбекскому и мировому рынку.

Наш проект был выбран для участия в Fashion Incubator Tashkent. Будем работать с Сингапурским институтом развития менеджмента дизайна для дальнейших коллабораций с местными молодыми людьми.

Кроме этого, мы инвестируем в прозрачность производственного цикла. Сделали диджитализацию каждого контура наших полей, работаем над интеграцией VR-производства. Хотим, чтобы к концу 2023 года наш клиент мог отследить процесс создания каждой пары джинс по QR-коду. Покупатель сможет узнать, на какой земле, на каком контуре, каким человеком был выращен и собран товар.

За что любят B Jeans





У нас большая клиентская база. Добиться этого было трудно. В Узбекистане люди не всегда доверяют локальной продукции. Приходилось развенчивать стереотип о том, что местные товары хуже, чем зарубежные.





К нам приходят люди в возрасте от 25 до 45 лет. Это мужчины и женщины со средним доходом, которые постоянно узнают что-то новое, развиваются. Они довольно консервативные с точки зрения узбекского менталитета, но ценят практичность. Потому что отрасль моды в Узбекистане примерно на год опаздывает от мировых трендов.

Клиенты любят наш бренд за высокое качество и приемлемые цены.

Как бренд влияет на город и страну





Мы предоставляем работу более 5500 людям.

Так как деним — довольно новая отрасль для Узбекистана, многие швеи и мастера цехов не обладают необходимыми знаниями и навыками. Поэтому мы открыли школу, которая работает в онлайн и офлайн формате. Обучаем и развиваем наших сотрудников.

Советы предпринимателям





Есть несколько факторов, которые помогают предприятию стать успешным.

В первую очередь, это команда. У нас работают сильные местные и международные эксперты, которые ежедневно трудятся над развитием нашей компании.





Второе — идеология. Мы стремимся создать полностью вертикально интегрированное производство с экологически чистыми, бережными и прозрачными процессами.

Третье — настойчивость. Важно верить в проект и команду.

Нужно делать анализ рынка и предлагать клиенту что-то новое. Компания должна уметь быстро адаптироваться ко всем переменам.

Если у вас нет собственного производства, найдите потенциальных производителей или партнеров, которые серьезно относятся к своей работе, отвечают всем стандартам и будут помогать вам расти и развиваться.