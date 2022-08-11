B Jeans. О бренде качественной джинсовой одежды из Узбекистана

Рассказываем, как устроено производство по выпуску изделий из денима в Бухаре.
Ахмад Рахматов, 27 лет, город — Ташкент, генеральный директор B Jeans, @bjeanscentralasia
Как все началось
Бренд B Jeans был основан в 2020 году компанией Bukhara Cotton Textile. Мы создали собственный бренд, потому что маржинальность таких товаров гораздо выше. К тому же это первая марка в своем направлении на узбекском рынке.
У нас полностью вертикальное интегрированное текстильное производство, которое находится в Бухаре. Мы управляем всеми процессами создания продукции: начиная от выращивания хлопка на 8000 гектаров земли до выпуска готовых изделий из денима. На фабрике мы получаем хлопковое волокно, из него делаем пряжу, затем красим ее, формируем полотно и отделку полотна. И уже из готового полотна собираем изделие.
Мы производим органический хлопок — сырье с сертификацией ГОСТ. Наш завод — единственный по дениму в Узбекистане и Центральной Азии, у которого есть подобная сертификация.
Наша миссия — стать брендом номер один по джинсовой продукции в Узбекистане и закрыть потребность этого сегмента для жителей страны.
О бренде
У нас есть магазины в пяти городах — в Узбекистане и Казахстане. В планах развиваться на международном рынке, поэтому рассматриваем потенциальных партнеров во всех городах СНГ.
Идея проекта в том, чтобы любой человек мог зайти в наш магазин и приобрести себе пару джинс, не потратив на это много денег. Стоимость наших джинс в диапазоне от 100 000 до 350 000 сум. Это приемлемые цены для любого жителя Узбекистана. Еще мы бы хотели создавать продукты для всей семьи: и для детей, и для взрослых.
Есть и премиальная продукция — коллаборации с местными и международными дизайнерами. Мы развиваем направление кастомизации — нашивки, артворк на джинсовую продукцию. Прямо сейчас готовим первую коллаборацию с одним из лидеров этой отрасли в Узбекистане. Коллекция выйдет в сентябре, а в августе будет показ в Ташкенте. Хотим поощрять молодых дизайнеров, которые могли бы через наш бренд получить доступ к узбекскому и мировому рынку.
Наш проект был выбран для участия в Fashion Incubator Tashkent. Будем работать с Сингапурским институтом развития менеджмента дизайна для дальнейших коллабораций с местными молодыми людьми.
Кроме этого, мы инвестируем в прозрачность производственного цикла. Сделали диджитализацию каждого контура наших полей, работаем над интеграцией VR-производства. Хотим, чтобы к концу 2023 года наш клиент мог отследить процесс создания каждой пары джинс по QR-коду. Покупатель сможет узнать, на какой земле, на каком контуре, каким человеком был выращен и собран товар.
За что любят B Jeans
У нас большая клиентская база. Добиться этого было трудно. В Узбекистане люди не всегда доверяют локальной продукции. Приходилось развенчивать стереотип о том, что местные товары хуже, чем зарубежные.
К нам приходят люди в возрасте от 25 до 45 лет. Это мужчины и женщины со средним доходом, которые постоянно узнают что-то новое, развиваются. Они довольно консервативные с точки зрения узбекского менталитета, но ценят практичность. Потому что отрасль моды в Узбекистане примерно на год опаздывает от мировых трендов.
Клиенты любят наш бренд за высокое качество и приемлемые цены.
Как бренд влияет на город и страну
Мы предоставляем работу более 5500 людям.
Так как деним — довольно новая отрасль для Узбекистана, многие швеи и мастера цехов не обладают необходимыми знаниями и навыками. Поэтому мы открыли школу, которая работает в онлайн и офлайн формате. Обучаем и развиваем наших сотрудников.
Советы предпринимателям
Есть несколько факторов, которые помогают предприятию стать успешным.
В первую очередь, это команда. У нас работают сильные местные и международные эксперты, которые ежедневно трудятся над развитием нашей компании.
Второе — идеология. Мы стремимся создать полностью вертикально интегрированное производство с экологически чистыми, бережными и прозрачными процессами.
Третье — настойчивость. Важно верить в проект и команду.
Нужно делать анализ рынка и предлагать клиенту что-то новое. Компания должна уметь быстро адаптироваться ко всем переменам.
Если у вас нет собственного производства, найдите потенциальных производителей или партнеров, которые серьезно относятся к своей работе, отвечают всем стандартам и будут помогать вам расти и развиваться.