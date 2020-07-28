Айдос Ербосынулы защитил титулы чемпиона WBO, WBC и WBA

В столице Беларуси состоялся главный бой вечера профессионального бокса, в котором казахстанец Айдос Ербосынулы встретился с немцем нигерийского происхождения Нуху Лаваль.

Казахстанец Айдос Ербосынулы одолел бывшего чемпиона WBA в бою за три титула, отправив его дважды в нокдаун.

Этот поединок был титульным: на кону стояли второстепенные чемпионские пояса ведущих боксерских организаций — WBO Global, WBC Asia и WBA International. Бой в суперсреднем весе был рассчитан на десять раундов, он закончился уверенной победой Ербосынулы единогласным решением судей. По ходу боя Лаваль дважды побывал в нокдауне — во втором и третьем раундах.

Таким образом, Айдос Ербосынулы остался чемпионом и сохранил все три пояса — для него это четырнадцатая победа в карьере. Нуху Лаваль потерпел седьмое поражение.

Источник: forbes.kz