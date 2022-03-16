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Аян Бейсенбаев стал победителем чемпионата Азии по дуатлону
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Сегодня в 09:22

Аян Бейсенбаев стал победителем чемпионата Азии по дуатлону

Представитель команды Казахстана по триатлону Аян Бейсенбаев завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по дуатлону в Бахрейне.

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В соревновании приняли участие спортсмены из Австралии, Бахрейна, Иордании, Казахстана, Нидерландов, ОАЭ и Филиппин. Команду Казахстана в категории Elite представляли Аян Бейсенбаев, Мейрлан Искаков и Темирлан Темиров. Участники преодолевали дистанцию, состоявшую из бега на 10 километров, велогонки на 40 километров и еще одного бегового этапа в 5 километров. ⠀

Бейсенбаев стал первым с результатом 01:52:48. Темиров завершил гонку на восьмой строчке — 01:59:03, а Искаков замкнул десятку лучших с временем 02:00:12.

Источник: olympic.kz

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