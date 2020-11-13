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Axiom Space подписала первые контракты с космическими туристами
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Сегодня в 13:40

Axiom Space подписала первые контракты с космическими туристами

Три космических туриста, которые отправятся на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС), заключили контракт с Axiom Space.

В марте 2020 года Axiom Space, которая базируется в Хьюстоне (штат Техас), договорилась со SpaceX о доставке трех космических туристов на МКС. Предполагается, что продолжительность тура составит десять дней: два дня полета и восемь дней отдыха на станции. Как ранее сообщил финансовый директор NASA Джефф Девит, полет на Crew Dragon и несколько дней отдыха на МКС обойдутся туристу в $59 млн.

Источник: incrussia.ru

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#туризм #космос #илонмаск #spacex
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