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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Авторы «Шучу» снимут сериал о Соколином глазе
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Сегодня в 11:01

Авторы «Шучу» снимут сериал о Соколином глазе

Режиссеры Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд, работающие под псевдонимами Берт и Берти, присоединились к команде сериала «Соколиный глаз». Как сообщает The Hollywood Reporter, компания Disney также наняла Риза Томаса, снявшего три эпизода «Товарища детектива».

Шоураннером сериала выступит Джонатан Игла. Главную роль исполнит Джереми Реннер, к нему также может присоединиться Хейли Стейнфилд.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: film.ru

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#сериал #disney #соколиныйглаз
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