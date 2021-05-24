Автор книги: «Никогда не ешь в одиночку», о том, как создать команду мечты

Кейт Феррацци поделился рецептами создания прочных отношений как в бизнесе, так и в жизни. Топ-5 из них были опубликованы на vc.ru.

Коротко о спикере: Forbes назвал его самым общительным человеком современности и он, в равной степени, дружен как с Дональдом Трампом, так и с Хиллари Клинтон. Его книга «Никогда не ешь в одиночку», считается лучшим пособием по нетворкингу, а сам Кейт Феррацци уже десятки лет обучает этому навыку людей по всему миру.

Итак, его советы.





1. Миллениалы — это будущее. Научитесь взаимодействовать с ними.





Больше трети работников сейчас — это новое поколение, которое называют миллениалами. Они же поколение Y, поколение next, «сетевое» поколение или эхо-бумеры. Это люди, родившиеся на рубеже тысячелетий, примерно с 1980 по 2000 годы, которые хотят четко понимать свою цель в жизни, строить ее на своих условиях, иметь свободу передвижений и очень часто предпочитают деньгам самореализацию.

Насколько хорошо вы умеете взаимодействовать с такими людьми и управлять ими?

А ведь всего через несколько лет двое из трех работников в вашей компании будут именно миллениалами, и старые системы управления с ними попросту не сработают. Так как они представители нового поколения, для успешной работы вы должны уметь строить бизнес нового времени, с новым подходом ко многим вещам. К примеру, стандартный рабочий график, место в офисе и строгая отчетность постепенно изживают себя, так как противоречат самой природе многих миллениалов. В наше время хороший специалист легко может найти работу в десятке других компаний и чтобы он оставался с вами — личный рост, атмосфера в коллективе, возможность самовыражаться и принимать решения должны стать неотъемлемыми составляющими рабочей среды.





2. Используйте новые технологии управления

Когда меня пригласили изменить систему управления General Motors, компания находилась на пороге кризиса. В ней действовал стандартный порядок работы, когда высшее руководство ставит задачи и передает их по цепочке к локальным руководителям, а те, в свою очередь, раздают задания каждому сотруднику. Это прекрасная компания. И это были правильные задачи, но они не работали.

Стратегия: «Я говорю — ты делаешь», — худшая из стратегий.

Руководство редко знает все тонкости работы своих подчиненных лучше них самих, а чужие решения редко наполняют людей энергией. Поэтому в современном мире нужно строить взаимоотношения со своей командой, а не находиться в позиции «сверху». Ваша обязанность — помогать людям самовыражаться. Ваша обязанность — следить за высоким уровнем их мотивации, энергии и стремления. Когда вы позволяете команде принимать участие в выборе направления, слышите их идеи, уважаете мнение и доносите свою позицию — любая задача выполняется более качественно и именно так, как она должна выполняться. В противном случае, вас послушают - скажут «да», а потом пойдут и сделают все по-своему.

Этот же подход мы использовали и в General Motors, разбив всех сотрудников на небольшие команды и, позволив им самим найти лучшие решения локальных задач. В результате — компания преодолела кризис и вышла на стабильный рост.





3. Секрет создания самых прочных взаимоотношений

Когда я усыновил Майкла, ему было 12 лет. К тому времени мальчик успел пожить в 20 семьях, был замкнутым, агрессивным, а первыми его словами были: «Ты никогда не станешь мне отцом».

Прошло 6 лет и сейчас это совершенно другой человек. Он счастлив, социален, целеустремлен и у нас прекрасные отношения. Благодаря чему произошла такая разительная трансформация? С первого дня я применял к нему тот же подход, который всю жизнь использую для построения самых прочных взаимоотношений: я решил, что приложу столько сил, сколько смогу, чтобы сделать Майкла счастливее. Я не ожидал ничего взамен, ничего не требовал и вначале не получал практически никакой обратной связи. Но постепенно он стал открываться, меняться и делать счастливее меня.

Совершенно неважно, строите вы отношения с определенным человеком или с целой командой, ваша основная задача — вкладывать себя в их рост и развитие. Этот процесс сам по себе делает счастливее, и ТОЛЬКО ОН дает самые лучшие результаты. Потому что люди видят в вас не того, кто просто хочет использовать их возможности, а человека, который меняет их жизнь в лучшую сторону, проявляет внимание и небезразличие. Согласитесь, это совершенно другой уровень взаимоотношений, не имеющий ничего общего с привычными «Ты — мне, я — тебе».





4. Составьте список людей, которые критически необходимы для вашего успеха

Это могут быть пять-десять человек или всего один. Ими могут быть ваши сотрудники или ваши клиенты. Ваши партнеры, руководители или люди, которых вы совершенно не знаете. Возможно, для роста вам не хватает учителей либо инвесторов, либо правильной команды, поддержки, знаний или чего-либо другого. В 99 случаях из 100 несколько правильных знакомств помогут качественно изменить вашу жизнь в лучшую сторону и даже полностью поменять ее направление.

Однако если у корабля нет правильного курса — он не причалит в нужную гавань, и если у вас нет четкого понимания, какие именно люди вам нужны, для чего, какими должны быть ваши взаимоотношения и их результаты, вы не будете знать, с чего начать. Это простой шаг, требующий от вас десять минут времени, ручки и листка бумаги. Или десять минут и смартфона.

И еще один важный момент: не думайте о средствах и способах. Не думайте, как вы будете строить отношения с этими людьми, реально ли это вообще — и если нереально, то насколько. Если эти люди способны качественно изменить вашу жизнь, если вы готовы приложить силы для построения отношений с ними и полны решимости — шансы сделать это намного выше, чем может показаться.





5. Одна важная история

У моей мамы есть группа подружек, с которыми они раз в месяц играют в карты. Они называют себя «Девчачий карточный клуб» и не изменяют своей традиции уже больше 45 лет.

Когда моего отца уволили с работы и у нас не было денег даже на еду, каждая из этих подружек готовила что-нибудь и приносила в наш дом. Так продолжалось до тех пор, пока отец снова не начал зарабатывать. Когда у одной из подружек умер муж, они приходили к ней каждый день и забирали из дома, чтобы помочь преодолеть этот период. Когда одна из них проходила лечение в больнице, они все вместе играли в карты в ее палате. Чтобы ни случилось в жизни — каждая из них знала, что рядом есть люди, готовые прийти на помощь, поддержать, дать сил и взять на себя заботу о ней.

Это уровень взаимоотношений, который невозможно переоценить. Меня всегда восхищал их пример и, само собой, я хотел видеть таких людей вокруг себя, поэтому задался целью создать такие же отношения и в своей жизни. Это никогда не бывает быстро или просто, но сейчас я с уверенностью могу сказать, что вокруг меня люди, которые не позволят мне упасть. И это особый тип знания, который добавляет много сил и уверенности в себе. Чего и желаю каждому из вас.