Автоматический перевод текста и 15-кратный зум: Xiaomi представила «умные» очки Mijia Glasses Camera

Китайская компания анонсировала новые «умные» очки. Модель называется Mijia Glasses Camera. Гаджет совместим с приложениями дополненной и виртуальной реальности. Его цена — 400 $.

Устройство оснащено 8-ядерным процессором Qualcomm с тремя гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами встроенной памяти. На одной из дужек расположена 50-мегапиксельную камера с оптическим модулем на восемь мегапикселей с 5-кратным зумом без потери качества и максимальным 15-кратным зумом. У сенсора есть оптическая стабилизация изображения, а у самих очков — дисплей Sony Micro OLED диагональю 0,23 дюйма.

Mijia Glasses Camera весят 100 граммов. Работают «умные» очки на аккумуляторе емкостью 1020 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью десять ватт. Помимо всего прочего, гаджет может вести видеосъемку — его хватит на 100 минут беспрерывной записи.

Источник: srsly.ru



