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Австрийский бренд создал кроссовки, которые на 90% состоят из переработанных материалов
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Сегодня в 11:32

Австрийский бренд создал кроссовки, которые на 90% состоят из переработанных материалов

Бренд Effekt Footwear из Вены выпустил кроссовки, которые на 90% состоят из переработанных текстильных отходов, резины и океанического пластика.

Кроссовки Alchemy-X из переработанных отходов создала команда предпринимателей, состоящая из австрийца Бенджамина Смитса, португалки Иньес Мейрелес и австралийца Эндрю Огнженовски. Обувь назвали в честь средневековой практики превращения обычного металла в золото.

Текстильные отходы, которые должны были отправиться на свалку, собирают в Португалии. Затем использованный хлопок измельчают и превращаются в новую пряжу для кроссовок.

Пластик европейские поставщики Effekt Footwear собирают в океанах, реках и других водоемах. Затем его окрашивают экологически чистыми красителями и вручную обрабатывают в семейной мастерской в Португалии.

Подошва кроссовок на 70% состоит из резиновых отходов, которые также должны были попасть на свалку. Создатели добавляют в материал небольшое количество новой резины, чтобы подошва была более прочной и дольше служила. Еще один новый материал — органический хлопок — используют для вышивки и тканых ярлыков.

Источник: incrussia.ru

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#экология #кроссовки #пластик #бренд #переработкаотходов
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