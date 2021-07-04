Австрийский бренд создал кроссовки, которые на 90% состоят из переработанных материалов

Бренд Effekt Footwear из Вены выпустил кроссовки, которые на 90% состоят из переработанных текстильных отходов, резины и океанического пластика.

Кроссовки Alchemy-X из переработанных отходов создала команда предпринимателей, состоящая из австрийца Бенджамина Смитса, португалки Иньес Мейрелес и австралийца Эндрю Огнженовски. Обувь назвали в честь средневековой практики превращения обычного металла в золото.

Текстильные отходы, которые должны были отправиться на свалку, собирают в Португалии. Затем использованный хлопок измельчают и превращаются в новую пряжу для кроссовок.

Пластик европейские поставщики Effekt Footwear собирают в океанах, реках и других водоемах. Затем его окрашивают экологически чистыми красителями и вручную обрабатывают в семейной мастерской в Португалии.

Подошва кроссовок на 70% состоит из резиновых отходов, которые также должны были попасть на свалку. Создатели добавляют в материал небольшое количество новой резины, чтобы подошва была более прочной и дольше служила. Еще один новый материал — органический хлопок — используют для вышивки и тканых ярлыков.

Источник: incrussia.ru