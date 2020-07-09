Австралия получила национальный бренд

У Австралии появился национальный бренд, который будет представлять страну на международной арене. В основе новой айдентики — цветок австралийской мимозы, она же австралийская акация или Golden Wattle. Фирменная палитра состоит из темно-зеленого и золотого цветов. В логотипе будет присутствовать AU либо Australia.

Брендбук разработан агентством Clemenger BBDO и утвержден консультативным советом Nation Brand Advisory Council.

Целью создания национального бренда является улучшение имиджа Австралии среди иностранных инвесторов и повышение узнаваемости ее продуктов и возможностей. Совет отмечает, что международное сообщество знает о природных богатствах страны и приветливости ее жителей, однако бизнес, технологии и наука остаются «в тени» красивых ландшафтов и уникальной флоры/фауны.

Источник: adindex.ru