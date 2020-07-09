Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/0a3/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/0a3cc43263234aeabee4edcb6bb1d37d.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
avstraliya-poluchila-nacional-nyy-brend
Австралия получила национальный бренд
50
/
/

Сегодня в 10:08

Австралия получила национальный бренд

У Австралии появился национальный бренд, который будет представлять страну на международной арене. В основе новой айдентики — цветок австралийской мимозы, она же австралийская акация или Golden Wattle. Фирменная палитра состоит из темно-зеленого и золотого цветов. В логотипе будет присутствовать AU либо Australia.

Брендбук разработан агентством Clemenger BBDO и утвержден консультативным советом Nation Brand Advisory Council.

Целью создания национального бренда является улучшение имиджа Австралии среди иностранных инвесторов и повышение узнаваемости ее продуктов и возможностей. Совет отмечает, что международное сообщество знает о природных богатствах страны и приветливости ее жителей, однако бизнес, технологии и наука остаются «в тени» красивых ландшафтов и уникальной флоры/фауны.

Источник: adindex.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#австралия #бренд #продвижение
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Rambler Group запустит «Гиперновости» — сервис с рейтингом популярности новостей
194
До 2022 года в столице будет построено 46 новых школ
1143
Как будет проводиться ЕНТ-2019 в столице
629