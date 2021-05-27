Aviasales запустил сервис аналитики кликов и показа билетов для бизнеса

Сервис «Авиастатс» предлагает доступ к данным в реальном времени в двух вариантах: Reports — таблицы с обезличенными данными по поискам и кликам и Dashboards, которые позволяют увидеть цены, спрос на разные направления по России и странам СНГ и сравнить авиакомпании.

Информация «Авиастатс» основана на поисковой статистике сайта и приложения Aviasales, которые, по собственным данным, посещают 15 млн пользователей в месяц.

Сервис будет распространяться по подписке. Это второй b2b-сервис для Aviasales.

Источник: vc.ru